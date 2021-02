Olivia Grégoire, la secrétaire d’Etat déléguée à l’économie sociale et solidaire explique comment l’Etat compte aider l’école La Plateforme à se développer grâce au dispositif des « contrats à impact ». Elle était en visite à Marseille avec Cédric O, le secrétaire d’Etat au numérique vendredi 5 février.

Le contrat à impact est un partenariat entre le public et le privé destiné à favoriser l’émergence de projets sociaux et environnementaux innovants. Ces contrats permettent le changement d’échelle de solutions identifiées sur le terrain et efficaces. L’investisseur privé et/ou public préfinance le projet et prend le risque de l’échec en échange d’une rémunération prévue d’avance en cas de succès. L’État ne rembourse qu’en fonction des résultats effectivement obtenus et constatés objectivement par un évaluateur indépendant. Source : Ministère des finances