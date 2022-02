[Cirque] Au bout, la mer !

Pour la deuxième édition d’Au bout, la mer ! (et la clôture de l’Entre-deux BIAC), la mairie du 1-7 de Marseille s’associe ce dimanche 13 février avec le pôle national du cirque Archaos. Le festival investit le centre-ville de Marseille pour une journée placée entre la mer et les airs avec des spectacles de cirque, des projections d’épisodes de Télécirque (série qui met en lumière les artistes d’aujourd’hui et les lieux), une exposition photo, des visites animées et des ateliers.

Au programme :

Les spectacles de cirque :

« Jamais en retraite » par la compagnie Zania, qui retrace l’histoire d’une amitié entre deux personnes âgées

11h et 14h15 sur la Canebière

12h et 13h30 sur la place Général de Gaulle

15h sur le bas de la Canebière, devant le palais de la bourse

14h30 et 16h dans le Port Antique du Musée d’Histoire de Marseille

16h, bas de la Canebière (spectacle-performance dans un espace réduit)



De 13h à 17h – projection d’épisodes de Télécirque à Daki Ling (45A rue d’Aubagne)

De 10h à 17h – exposition photographique de Yohanne Lamoulère sur les arts du cirque, sur le parvis du théâtre des Bernardines

À 10h et 15h30 – visite pour les enfants de 7 à 18 ans accompagnés d’un adulte qui animera le Musée d’histoire de Marseille



Tout au long de la journée de la Canebière, au Vieux-Port, au musée d’histoire : trampoline, traversée sur fil, baobab des sciences pour des expériences autour de l’air, de l’équilibre avec des enseignants chercheurs universitaires, marché des producteurs et village associatif. Il sera aussi possible de s’immiscer dans l’histoire des femmes marseillaises par une balade ou encore de participer à un carnaval en mer. Entendez naviguer déguisé pour deux heures de flâneries de 14h à 16h30.

[Op art] 50 ans de futur !

Figure du mouvement de l’art optique, Victor Vasarely, hongrois d’origine, accéda à la notoriété de son vivant. Après ses débuts en tant que graphiste publicitaire, sa contribution dans la démocratisation de l’art traversa l’Atlantique et les murs des musées. Sa vision de projeter l’art à grande échelle se traduira alors par l’idée de créer une fondation. Un espace en formes et en couleurs qui lui survivra et permettra aux artistes de son temps et ceux d’après de s’y investir.

L’idée de fondation débutée en 1976 (incarnée par la création du Centre d’Architecture d’Aix-en-Provence) sera établie en 1971, année où la fondation Vasarely fut reconnue d’utilité publique.

L’exposition « 50 ans de futur » retrace les réflexions construites par Victor Vasarely puis retrace les étapes de la réalisation du projet jusqu’à sa concrétisation, à travers des documents d’archives, des oeuvres originales, des textes et des photographies au regard des évolutions artistiques de l’artiste.

Fondation Vasarely

1 avenue Marcel Pagnol

13100 Aix-en-Provence

[Cyclisme] Tour de la Provence

Le départ du Tour de la Provence a été donné aujourd’hui à Istres. Samedi 12 février, les coureurs s’élanceront au départ d’Arles, pour atteindre Manosque (étape de 187km), avant de rejoindre dimanche Montagne de la Lure pour une étape de 170 kilomètres. Pour cette édition, on retrouve du beau monde parmi les coureurs, à l’instar des grimpeurs Nairo Quintana ou encore Julian Alaphilippe double champion du monde sur route.

[Du love pour la Bonne Mère]

Au pied de la basilique de Notre-Dame de la Garde, dimanche 13 février, le mot d’ordre sera « Love ta Bonne Mère » lancé par 1 déchet par jour. Avec des partenaires associatifs (Mer Terre, Air Carto, Sauvage Méditerranée, Les Flamants Verts, Recyclop, Wings of the ocean…) et des entreprises engagées (RegenBox, Anotherway, Blue et Werecy), c’est un village durable qui prendra forme aux pieds de notre Bonne mère. Le tout sous les mélodies et rythmes du DJ Solar Sound System. Pour la première fois, en s’alliant avec l’Association Sauvage Méditerranée (qui conçoit des bijoux et sacs à partir de déchets ramassés), vous pourrez échanger vos déchets contre de la « monnaie sauvage ». Cette monnaie, indexée sur le poids des déchets ramassés par les citoyens, pourra être utilisée pour faire des emplettes. Une façon de réfléchir aux cycles des produits, à la question de la valorisation des déchets, et à notre consommation…

[Oursinades]

L’histoire nous dit qu’en 1952, les pêcheurs, occupés à une dégustation d’oursins à la calanque du Cap Rousset, offrirent au maire de l’époque (Baptiste Grimaldi) son poids en oursins. Alors que le mois de février est particulièrement favorable aux oursins, c’est en 1960 que la ville de Carry-le-Rouet commença à célébrer le fruit de mer aux gonades orangées lors de « la journée de l’oursin ». Une journée conviviale qui, forte de son succès, sera dix années plus tard prolongée et transformée en « mois de l’oursin ». Ce que les provençaux appellent désormais les fameuses Oursinades sont donc organisées chaque année. C’est ainsi que tout un chacun peut venir déguster des châtaignes de mer, des plateaux de fruits de mer ou encore des plats au bord du port les dimanches 13 et 20 janvier.

[Performances] Proust Marcel Club

À la recherche du temps perdu, célèbre oeuvre de Marcel Proust publiée en sept tomes entre 1913 et 1927, prendra une nouvelle forme grâce au Proust Marcel Club. Quatre artistes de ce club, qui réunit des chanteurs, musiciens, danseurs, plasticiens, cinéastes, acteurs seront présents sur la scène du théâtre Jean-Maire Sévolker à Gémenos le 13 février à 17h pour présenter les avancées de leur création par une « traversée ».

[La bonne adresse] Pastis & Olives

Dans une ambiance bistrot à l’intérieur d’une salle aux lumières chaudes, Pastis & Olives est l’endroit où l’on se « graille et pillave » à Marseille, selon la formule du lieu. À la carte, vous retrouverez des hors d’oeuvres provençaux tels que des assortiments de panisses, des moules gratinées en persillade ou encore des spécialiyés comme le croque truffé ou le cordon bleu maison.

Pastis & Olives

27 Rue Sainte

13001 Marseille