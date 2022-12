A l’occasion de la soirée organisée le 22 novembre dernier par l’association France Invest, qui regroupe 400 sociétés de gestion en France, Claire Chabrier, présidente de France Invest et directrice associée du fonds d’investissement national Amundi, rappelle l’importance d’instaurer une finance durable au sein des entreprises. La notion de finance « durable » peut sembler paradoxale : comment concilier la volonté de faire du profit tout en prenant en compte les critères ESG (environnement, social et gouvernance) ? Ces critères peuvent être pris en compte aux travers de plusieurs actions : la préservation de la biodiversité, la gestion des déchets, des activités d’insertion liées à l’emploi, la mobilité durable …

« La finance durable, un enjeu à 360° pour les entreprises » Claire Chabrier, France Invest

Les règlementations européennes et françaises mettent déjà en place un certain nombre de contraintes relatives à la finance durable à l’instar de la loi Pacte, qui impose aux entreprises la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans leurs activités. Mais au-delà de la contrainte, « c’est un enjeu à 360 degrés pour les entreprises vis-à-vis de leurs clients et de leurs salariés », rappelle Claire Chabrier, interrogée par Gomet’. C’est pourquoi France Invest met en place des formations à l’attention des entreprises qu’elle accompagne aussi sur le plan financier. Avant de mettre en place tous les outils ESG, l’une des première étape pour le chef d’entreprise peut être de « faire son bilan carbone », préconise Claire Chabrier.

