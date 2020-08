Le secrétaire d’Etat et porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s’est rendu à Marseille lundi 17 août, une visite placée sur le thème de la lutte contre le retour de l’épidémie de Covid-19 alors que la ville et le département des Bouche-du-Rhône sont depuis vendredi en zone de circulation active du virus.

Le déplacement a commencé en milieu d’après-midi à bord d’un ferry de La Méridionale où Gabriel Attal a pu constater le respect du protocole sanitaire à bord. « Les règles dans la lutte contre le Covid sont respectées et un gros travail a été fait de la part du personnel », a glissé Gabriel Attal.

Visite de courtoisie du porte-parole du @gouvernementFR @GabrielAttal à #Marseille pour observer le protocole sanitaire mis en œuvre à bord de nos navires dans le cadre du #Covid19 pic.twitter.com/nG5spBgIS2 — La Méridionale (@lameridionale) August 17, 2020

Cibler les tests du Covid sur les plus jeunes

Comme annoncé dans la matinée, une compagnie de CRS a été déployée en renfort dans les rues de Marseille pour contrôler le port du masque et la distanciation sociale dans les lieux publics. Sur le Vieux-Port ensuite, seconde étape de la visite, le porte-parole du gouvernement s’et rendu dans un centre de dépistage. Il a affirmé clairement les objectifs : « Nous souhaitons développer notre politique des tests et notamment cibler ces tests sur les populations les plus jeunes, moins de 40 ans, afin d’éviter qu’ils contaminent les plus vulnérables.» Le but étant la prévention et la facilité d’accès à ces tests : « Ce n’est pas vous qui allez au test ce sont les tests qui viennent à vous», ajoute-t-il.

La France a développé ses capacités de test avec plus de 600 000 tests réalisés par semaine, ce qui en fait l’un des pays d’Europe qui teste le plus ses habitants aujourd’hui. Gabriel Attal a rappelé l’importance du port du masque pour lutter contre l’épidémie et appelé au civisme de chacun, tout en reconnaissant les changements dans les consignes depuis le début de l’épidémie : « On a expliqué aux Français pendant la première partie de l’épidémie que le port du masque n’était pas utile et aujourd’hui on le rend obligatoire car on considère que c’est une barrière importante contre l’épidémie.»

Un peu plu tard sur le plateau de France 3 Provence Gabriel Attal a affirmé que l’objectif du gouvernement était de tout faire pour éviter un nouveau confinement général.

Notre objectif : éviter le reconfinement généralisé du pays. C’est pour cela qu’on adapte en permanence les mesures prises localement, avec des moyens donnés aux préfets et aux maires pour agir. @France3Provence pic.twitter.com/9eQMILOCbZ — Gabriel Attal (@GabrielAttal) August 17, 2020

