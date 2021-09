Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le professeur Yehezkel Ben-Ari l’avoue sans détour. C’est avec une grande déception qu'il vit l’arrêt de l’essai de phase III conduit par Servier et son laboratoire marseillais Neurochlore pour le traitement de l’autisme. Plus de dix années de recherche sont ainsi démenties par un essai lourd et cher qui portait les espoirs, non seulement des…