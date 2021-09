Share on Facebook

Coup de pied dans la fourmilière. Quelques mois après son arrivée discrète dans la cité phocéenne, en mars dernier, Wimoov (ex-Voiture&co), association du Groupe SOS, inaugure sa plateforme marseillaise, avec une ambition affichée. Celle de « répondre aux besoins de mobilité des publics les plus fragiles », comme l’indique ce mardi 14 septembre Fabien Benito, directeur régional de Wimoov Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Nous mettons à disposition de ces personnes des services matériels et pédagogiques », explique l’entrepreneur marseillais. Une manière selon lui d’accompagner les publics vers une insertion professionnelle et sociale. Dans une ville estropiée du Nord au Sud par le règne étouffant du tout-voiture, la tâche s’annonce compliquée.

Se déplacer, ce n’est pas qu’une question de volonté. « De nombreux freins existent », signale Fabien Benito. Ils sont matériels (pas d’arrêt de bus à proximité), sociaux (populations enclavées), psychologiques ou financiers. Pour franchir ces obstacles à l’autonomie et à la liberté de se déplacer, Wimoov informe d’abord le public sur l’existant ; notamment sur l’offre de transport en commun à Marseille, aussi faible soit-elle. Ensuite, « les conseillères mobilité peuvent proposer la mise à disposition d’un moyen de déplacement adapté ou accompagner vers des solutions alternatives (ndlr : covoiturage par exemple) », explique l’association. Enfin, Wimoov Marseille dispose également de partenaires engagés dans la mobilité, comme Voi, Emmaüs Connect, Fada Bike… vers lesquels redirigés les publics en détresse.

« Honnêtement, ça m’a sauvé la vie » M.Sagna, bénéficiaire des services de Wimoov Marseille

Grâce au travail de Juliette Didier, et de Sofia Chahine, les deux conseillères mobilité de Wimoov Paca, 150 personnes bénéficient déjà d’un accompagnement vers une mobilité autonome. Ces individus n’ont pas sollicité directement Wimoov. Ils ont été orientés au préalable par des prescripteurs (Pôle emploi, Mission locale…). « Je n’ai pas pas l’habitude de dire ce genre de chose, mais honnêtement, ça m’a sauvé la vie », témoigne M. Sagna, bénéficiaire des services de Wimoov Marseille. Présent pour l’inauguration de la plateforme ce mardi, il explique gagner « au moins quarante minutes par jour » dans ses déplacements domicile-travail grâce à l’acquisition d’une trottinette électrique à moindre coût.

M.Sagna et Sofia Chahine, conseillère mobilité chez Wimoov

Wimoov Marseille : « toucher à terme 2000 ou 3000 personnes »

Aujourd’hui, 46% des personnes accompagnées par les 43 plateformes de Wimoov France reviennent vers l’emploi grâce aux solutions trouvées par les conseillers. Au total, l’association accompagne 18 000 bénéficiaires sur le territoire national, dont 1000 en Paca (avec notamment une antenne à La Ciotat). « Ma volonté, c’est de toucher à terme 2000 ou 3000 personnes à Marseille », indique Fabien Benito qui n’exclut pas de proposer ses solutions au grand public. Le directeur de Wimoov Paca annonce également que l’équipe de conseillères marseillaises va prochainement doubler.

