Le label Hi France facilite la rencontre entre investisseurs en capital et entreprises à potentiel, il sélectionne les meilleurs investissements. Du dossier de candidature à l’obtention du label, les entreprises bénéficient d’un accompagnement personnalisé par les pôles de compétitivité dont SCS, pour valider la qualité de leur innovation et la viabilité économique de leur projet.…