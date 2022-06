Share on Facebook

Emmanuel Berthod, le président et cofondateur de Bio Pool Tech est le nouvel invité de Data Room, le programme dédié aux start-up réalisé avec notre partenaire Crowe ficorec et enregistré à la pénni!ère Cleantech de l’Arbois à Aix-en-Provence.

Emmanuel Berthod nous présente sa société et annonce de nouveaux produits et services qui seront présentés au prochain Vivatech sous le label “Bio Home Tech”. L’entreprise depuis sa création en 2016 se développe avec désormais une vingtaine de salariés, forte de ses 500 clients et d’un réseau d’une quinzaine de franchisés. Bio Pool Tech prépare une levée de fonds pour financer sa croissance.

Dans les locaux de Bio Pool tech à l’Arbois (Crédit Gomet’)

Comme d’habitude dans notre Data Room, le dirigeant s’interroge sur l’une des problématiques de son entreprise. La question adressée à notre partenaire, Matthieu Capuono, associé du cabinet Crowe Ficorec, concerne cette fois la trésorerie de l’entreprise. Comment disposer des outils pour anticiper les tensions de trésorerie ?

Matthieu Capuono.

Data Room c’est tous les 15 jours, un check up d’une start-up avant le grand décollage. Go !

