La solution Avis Vérifiés – développée par l’entreprise marseillaise Net Reviews – qui permet de collecter des avis clients, vient de nouer un partenariat avec la plateforme Talkwaker. Cette dernière propose un outil de veille et d’analyse du web et des réseaux sociaux. Complétée désormais des avis de la première – plus d’un million chaque mois – elle promet à ses clients « l’accès à un contenu enrichi et affiné sur leur marché ou leurs concurrents » pour suivre au mieux leur réputation en ligne. « Les avis sont un facteur plus que jamais important pour l’expérience client auprès de [sa] marque », selon Robert Glaesener, le PDG de Talkwaker. Et d’ajouter : « Grâce à l’intégration des données fournies par Avis Vérifiés, Talkwaker va encore plus loin pour proposer à ses clients une vue à 360° des interactions online qu’entretiennent les consommateurs avec la marque, que ce soit sur les réseaux sociaux et au-delà ».

L’e-réputation, enjeu majeur des entreprises

D’après un sondage IFOP pour Havas Paris et August Debouzy publié début 2019, 55% des Français ont utilisé internet pour publier un avis sur des entreprises, des marques ou des services. Et 47% ont déjà renoncé à acheter un produit ou un service d’une marque suite à une atteinte à sa réputation. Un chiffre qui monte même à 59% chez les 18/24 ans.

Pour Olivier Mouillet, le PDG d’Avis Vérifiés Net Reviews : « La veille concurrentielle et une bonne stratégie de marque demandent des ressources importantes si on veut les mener régulièrement et efficacement. Il est donc essentiel de fournir aux entreprises désireuses de faire évoluer leurs produits et de réellement travailler leur réputation en ligne, l’accès à une source complète de données mais aussi leur faire gagner du temps et simplifier leurs outils quotidiens ». La solution Avis Vérifiés, créée en 2012, est aujourd’hui présente dans 45 pays et compte plus de 6 000 clients. Quant à Talkwaker, c’est au minimum 2 000 marques et agences qui utilisent partout dans le monde son outil de veille et d’analyse.

