La marque aixoise Crosscall s’est fait connaître depuis 2009 grâce à ses smartphones résistants, étanches et avec une grande autonomie de batterie. Elle vient de lancer une nouvelle gamme baptisée « Core » – trois mobiles et une tablette – dont elle garantit les modèles trois ans. De quoi se distinguer d’une concurrence décriée pour le caractère éphémère de ses appareils. « C’est pour nous la première pierre d’un projet qui consiste à nous détacher d’une téléphonie axée sur la consommation pour une téléphonie basée sur les besoins des utilisateurs et la durabilité », met en avant Cyril Vidal, fondateur et président de Crosscall. Une gamme conçue en premier lieu pour les professionnels, mais qui convient également à un usage personnel au quotidien.

Une première tablette pour Crosscall

La nouveauté réside aussi bien dans cette nouvelle gamme proposée que par l’un des modèles qui la compose : la tablette Core-T4. C’est le premier appareil de ce type lancé par la société aixoise, à un tarif de 499,90 euros, même si d’autres marques se sont déjà positionnées sur ce créneau.

Comme pour les smartphones de Crosscall, cette tablette promet une grande autonomie. Elle est pour cela équipée d’une batterie de 7000 mAh, « de quoi supporter aisément une journée d’utilisation continue (mails, Youtube, navigation sur le web…) », précise l’entreprise. Côté résistance et étanchéité, ces deux caractéristiques sont également au rendez-vous. Non pas sans conséquence sur le poids et la taille de la T4 : elle pèse 610 grammes et mesure 14 millimètres d’épaisseur. À titre comparatif, l’iPad d’Apple pèse un peu moins de 500g pour une épaisseur de 7,5mm et la Galaxy Tab 6 de Samsung tout juste 420g pour 5,7mm d’épaisseur.

Des smartphones à partir de 220 euros

En plus de la tablette, la gamme Core est complétée par trois nouveaux modèles de mobiles. Le plus haut de gamme, le X4, vendu 449,90 euros, a subi 100 tests de résistance. Il en ressort qu’il « supporte tous types de chocs et d’immersions, qu’il s’agisse d’une chute dans de la boue ou d’un récipient qui se reverse dans une cuisine », souligne Crosscall. Suivent ensuite les M4 et M4Go. Ils se veulent plus compacts et proposent des fonctionnalités « essentielles » pour descendre à un prix inférieur à 300 euros (respectivement 299,90 euros et 219,90 euros). Sans rogner sur la résistance, l’étanchéité et l’autonomie si chères à la marque.

Chiffres clés sur Crosscall

71,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 (+27,3% par rapport à 2017)

2,5 millions d’unité vendues en France et dans toute l’Europe

149 salariés

