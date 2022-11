Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Pascal Baudoin. Le directeur de la cimenterie Lafarge La Malle (Bouc-Bel-Air), nous explique la stratégie du groupe pour décarboner l’activité sur place. Après avoir dépassé les seuils imposés d’émissions de gaz à effet de serre, l’usine a récemment été identifiée comme l’un des 50 sites industriels les plus polluants de France. Que propose Lafarge pour prospérer sans nuire ni à l’environnement ni à la santé des habitants ? Les riverains attendent des actions et plus de transparence. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du partenariat entre la SNCF et Tenergie (Fuveau). Le producteur local d’énergie renouvelable va concevoir et installer d’ici la fin 2024 près de 180 000 m² de panneaux photovoltaïques, répartis dans 119 stations françaises. Dans le département des Bouches-du-Rhône, cinq gares sont concernées par cette vaste opération : Istres, Simiane, Saint-Chamas, La Penne-sur-Huveaune et Cassis. En fin d’émission, Rémi Liogier présente la Fabrique de Noël, un évènement organisé par les artisans de Make it Marseille. L’atelier du 108 rue Breteuil (6e) invite les Marseillais, petits et grands, à concevoir eux-mêmes leurs propres cadeaux et décorations à l’approche des fêtes de fin d’année.

