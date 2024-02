Les résultats du 5e baromètre régional des levées de fonds réalisé par Gomet’ avec ses partenaires Région Sud Investissement et Crowe Ficorec, et la contribution du média basé à Sophia Antipolis, Webtime Media, a été révélé ce vendredi 16 février à Marseille à La Coque. Devant un parterre d’investisseurs, d’acteurs de l’écosystème du capital développement et du monde économique ainsi que de journalistes, le relevé réalisé par la rédaction de Gomet’ a de quoi réjouir.

Avec un total, 59 opérations ont été recensées pour un montant total de 563 millions d’euros.

Après l’accueil de Jean-François Eyraud, fondateur et rédacteur en chef de Gomet’, et Jeanne Lamant, directrice du développement, la présentation des résultats était animée et décryptée par Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’ et, pour le paysage de la Côte d’Azur, par Jean-Pierre Largillet, journaliste et fondateur de WebTimeMedias.

Plusieurs regards et analyses ont ensuite été exprimées par Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement et Matthieu Capuono, associé expert-comptable et commissaires aux comptes chez Crowe Ficorec. Les témoignages de Corine Dubruel, CEO-Board Chairman HSL (ex-Hysilabs), l’expert du juridique dans la levée de fonds, Alexandra Behar, avocate associée chez Akheos et de John Guinet, directeur général Rive Neuve Capital sont venus complétés une conférence riche en enseignements sur les dernières tendances qui font le succès des opérations de levées de fonds.

Tableau levées de fonds par secteurs d’activités (crédit Gomet’)



Retrouvez lundi 19 octobre dans Gomet’ L’Hebdo, dans dans notre dossier spécial consacré au 5e baromètre régional des levées de fonds, les commentaires et analyses ainsi que le détail des opérations avec la liste des sociétés, de leurs dirigeants, ainsi que des investisseurs impliqués dans les deals aux montants variés.