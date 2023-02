Share on Facebook

Où se situera la future cité judiciaire de Marseille ? Chrysoula Zacharopoulou, la secrétaire d’État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, a été chargée mardi 14 février par le garde des sceaux, Eric Dupont-Moretti, de répondre à une question de la sénatrice des Bouches-du-Rhône Brigitte Devesa (Union centriste).

En prélude celle-ci rappelle que son intervention ne vise pas à exprimer un positionnement personnel sur l’emplacement de la cité judiciaire à l’horizon 2028, mais s’assurer que le gouvernement entend l’ensemble des acteurs du monde judiciaire – en particulier les avocats ayant exprimé leur mécontentement d’être selon eux oubliés des négociations. Trois sites sont actuellement à l’étude pour le futur emplacement de 40000 m2 de locaux avec 600 magistrats et fonctionnaires : le centre-ville de Marseille, Euroméditerranée II et la Capelette).

Les avocats seront les premiers touchés par une nouvelle localisation. Brigitte Devesa

« Selon un sondage, les avocats sont vivement inquiets, à plus de 99 %, affirme la sénatrice, ancienne vice-présidente du Département (2015 à2021) et adjointe de Maryse Joissains à la mairie d’Aix (2014-2020). Ils seront les premiers touchés par une nouvelle localisation. Or aucune consultation n’a, pour le moment, été annoncée. C’est pourtant ce qui est préconisé par le conseil consultatif conjoint. Quel site a la préférence de l’État ? Où en est la concertation ?»

Chrysoula Zacharopoulou affirme dans sa réponse : « Le garde des sceaux a annoncé en février dernier le projet de construction de cité judiciaire à Marseille, afin de regrouper les juridictions marseillaises au sein d’un même bâtiment fonctionnel, adapté à la justice du XXIe siècle. La réflexion sur le choix du site se poursuit intensément, en concertation avec les élus locaux, le maire de Marseille et la présidente de la Métropole. Les contraintes fonctionnelles du site actuel excluent d’y créer une cité judiciaire unifiée et un outil de travail fonctionnel, sécurisé et conforme au développement durable. »

Cité judiciaire de Marseille : « la concertation se poursuit »

La secrétaire d’Etat poursuit : « Une construction neuve regrouperait l’ensemble des juridictions dans un seul bâtiment moderne et performant d’un point de vue énergétique, dans un calendrier beaucoup plus resserré. La concertation se poursuit avec l’ensemble des parties concernées, notamment les avocats. » Le président de la CCI Aix Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin, est récemment monté au créneau pour défendre le maintien dans le centre-vile de Marseille.

