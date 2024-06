Share on Facebook

Quelles sont les levées de fonds du premier semestre 2024 ? En partenariat avec Région Sud Invest et Crowe Ficorec, Gomet’ révèlera le mardi 9 juillet à 10h30 en ligne (zoom) les chiffres de ce début d’année.

Présentation des données par Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’.



Interviendront Pierre Joubert, directeur général de Région Sud Investissement et Matthieu Capuono, expert-comptable associé du Cabinet Crowe Ficorec.

Jean Pierre Largillet, journaliste de Webtime Media commentera les actualités de la Côte d’Azur. Grand témoin : Éric Eymard PDG et fondateur d’Eyco basé à Trets.

