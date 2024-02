Le maire de Marseille souhaite donner le nom de Robert Badinter, décédé le 9 février, à la cité judiciaire. Lors du conseil municipal qui se déroulait vendredi 19 février 2024, le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé que la Ville de Marseille honorera la mémoire de l’ancien ministre de la Justice en baptisant la future cité judiciaire de Marseille du nom de Robert Badinter.

Benoît Payan souhaite ainsi honorer et inscrire dans la mémoire de la ville, le nom de Robert Badinter. Il proposera à sa famille que la nouvelle cité judiciaire porte son nom précise un communiqué de la Ville. « Robert Badinter était un juste parmi les justes. Lui rendre hommage, c’est rendre hommage à ses combats, c’est rendre hommage à ses engagements. Et le premier de ses engagements, celui qui l’a fait rentrer dans la postérité, celui qui a rendu à jamais la République reconnaissante, c’est l’abolition de la peine de mort. Et cela a d’autant plus de sens de rendre hommage à ce combat, ici, à Marseille, où le dernier condamné à mort a été exécuté.»

Le Ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti a annoncé en novembre 2023 la construction d’une nouvelle cité judiciaire sur le périmètre d’Euroméditerranée (voir notre dossier). « La Ville de Marseille a pris acte de la décision de l’Etat de construire la cité judiciaire dans la zone d’Arenc et demande à ce que des garanties soient prises pour maintenir l’activité économique en centre-ville.»

Le projet de nouvelle cité judiciaire sur Arenc est actuellement entre les mains de l’Agence pour l’immobilier de la justice (Apij) qui travaille au contact d’Euroméditerranée. Objectif du ministère : une ouverture en 2030.