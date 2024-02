Un seul chiffre permet de comprendre les variations du bilan 2023 de la caisse régionale du Crédit Agricole Alpes Provence présenté à la presse le 8 février dernier par Franck Alexandre, président du conseil d’administration et Jérôme Lebon, le directeur général par intérim (le remplaçant de Serge Magdeleine parti à la tête de LCL depuis le 1er janvier, Laurent Fromageau, prend ses fonctions le 1er mars) : l’inflation s’est élevée en moyenne à 4,9 % ! Alors que la croissance est parvenue péniblement à 0,8%.

Dans une situation de hausse des taux, le réflexe des Français et des 780 8000 clients du Crédit agricole est de choisir des véhicules refuges et sûrs et donc de saturer les livrets d’épargne. Le Crédit Agricole Alpes Provence a donc augmenté son encours de collecte de 3,1 % avec une progression sur le livret A de 13,5%, engrangeant 25 milliards en épargne bancaire en assurance vie, en valeurs immobilières et en collecte monétaire.

Par contre le Crédit Agricole qui est plutôt à l’offensive sur les marchés du crédit est quasiment stable, en légère progression de 0,1 %, avec 19 milliards de crédits . L’habitat est en chute libre, alors que les crédits aux entreprises sont à la hausse en particulier pour les ETI.

Le produit net bancaire (le chiffre d’affaires de la banque) baisse de 5% passant de 462,5 millions d’euros à 438,5 millions et le résultat net qui avait dépassé les 100 millions l’année dernière est en 2023 à 92 millions d’euros. La masse salariale des 2168 collaborateurs a en effet augmenté de 10 % et la politique de taux fixe pénalise une banque qui fut très prêteuse au moment où les taux étaient très bas.

La caisse du Crédit Agricole Alpes Provence est implantée sur trois départements avec des parts de marché très différentes :

Sur les Bouches-du-Rhône avec 410 000 clients environ elle sert un client sur cinq.

Sur le Vaucluse avec 186 000 clients elle détient un tiers du marché.

Et c’est toujours à peu près un tiers dans les Hautes-Alpes mais avec 47 580 clients.

Banquier de la transition énergétique

L’an dernier, la caisse du Crédit Agricole avait révélé sa volonté d’investir plus fortement sur le territoire en particulier sur les questions de transition énergétique. L’année 2023 a permis une première mise en œuvre de cette orientation: 22 millions d’euros de crédit ont été accordés pour des logements vertueux en DPE A soit à peu près le quart des crédits à l’habitat, 10 millions d’euros ont été consacrés aux mobilités douces sur 500 dossiers, et l’épargne durable a collecté 410 millions d’euros.

À ce jour CAAP transition, filiale énergie de la Caisse a investi sur 250 centrales solaires photovoltaïques sous forme d’obligations.

Le partenariat avec Tenergie permet au banquier de devenir conseil et financeur



Nicolas Jeuffrain, président et cofondateur de Tenergie, est venu témoigner de l’activité de la filiale commune, Caapten, qui permet d’accompagner les clients de la banque, d’apporter des solutions de production énergétique sans endettement, et de transformer, modérément mais de façon tout à fait réelle une banque mutualiste en producteur d’énergie décarbonée.

Pour Laurent Jeuffrain, cette alliance permet d’accéder à la clientèle bancaire de la caisse et en même temps de trouver des financements pour des installations qui sont fortes consommatrices de capital.

En savoir plus :

L’actualité du Crédit Agricole Alpes Provence dans les archives de Gomet’