La mort de Bernard Tapie, décédé des suites d’un cancer dimanche 3 octobre au petit matin à l’âge de 78 ans, suscite l’émoi de tout un pays. Les obsèques de l’homme d’affaires, ancien ministre de la Ville et ex-président de l’OM (1986-1993) auront lieu à la cathédrale de la Major, dans sa ville de cœur, Marseille. Depuis l’annonce de sa disparition par sa famille, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux, et sur le parvis du Vélodrome, où des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément ce dimanche. Élus de tous bords, fans de l’OM et proches du “boss” partagent sans pudeur leur tristesse commune.

[Direct] Devant le stade Vélodrome, les supporters de l’OM pleurent #BernardTapie, “le boss”, ancien président du club, décédé ce matin à l’âge de 78 ans 🕊️ pic.twitter.com/oU7JjeFM7b — Gomet’ (@Gometmedia) October 3, 2021

Une ville endeuillée par le décès de Bernard Tapie

Sur le parvis du stade Vélodrome, les supporters de l’OM sont venus en nombre ce dimanche. Émus, ils remercient une dernière fois l’homme au mille et une vies, dont le portrait se dresse face aux grands escaliers. Certains réclament déjà que l’on renomme le stade « Vélodrome Bernard Tapie ». Sébastien Jibrayel, adjoint au maire délégué au sport, annonce « bien sûr une rue, une tribune ou un parvis » au nom de « ce que cet homme a fait pour le peuple marseillais ». Un hommage repris par Benoît Payan. Le maire de Marseille s’est adressé aux fans de l’OM et à la presse au pied de l’antre olympien : « Je salue la mémoire de Bernard Tapie, il était déterminé, solaire et complexe, comme cette ville ». L’adjoint à la transition écologique Sébastien Barles retient un homme capable du « meilleur et du pire ». Tandis que pour Samia Ghali, c’est déjà « une chance d’avoir croisé son chemin », comme elle le mentionne sur Twitter. L’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin « garde de Bernard Tapie le souvenir d’un homme riche de multiples talents », rappelant qu’avec le décès de l’homme d’affaires, c’est une page de l’histoire locale qui se tourne.

« Un choc pour Marseille et pour tous les Français »

Ces mots, ce sont ceux de Martine Vassal. La présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence retient « la détermination hors-norme de Bernard Tapie face à l’adversité ». Un sentiment partagé par François-Michel Lambert : « adulé ou détesté, il ne laissait personne indifférent », remarque le député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, où Bernard Tapie avait été élu. « Même dans les moments d’opposition que la vie politique peut réserver, il y a toujours eu un grand respect entre nous », raconte quant à lui Renaud Muselier, dans un communiqué. Bernard Tapie, ennemi du RN, avait d’ailleurs appelé en juin dernier à voter pour le président sortant de la Région Sud. L’homme d’affaires s’était également entretenu pendant l’entre-deux-tours avec Jean-Laurent Félizia, le candidat de la gauche écologiste. « Il était très préoccupé par l’annonce du maintien de notre liste au second tour, nous explique le Lavandourain, on a eu un échange d’environ une heure au cours duquel il m’a fait la démonstration de ce qui était essentiel : évitez que le RN ne prenne les commandes ».

Au revoir mon Phénix 🙏🙏🖤🖤 pic.twitter.com/wRmqDoDyeh — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 3, 2021

Du côté de Paris, ville natale de Bernard Tapie, la maire Anne Hidalgo retient « le courage, l’audace et la passion » de l’ancien ministre. Et preuve que l’hommage national à Bernard Tapie traverse l’Hexagone, du Sud jusqu’au Nord, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s’est également exprimé. « Je garde de lui l’image d’un combattant acharné », déclare sur Twitter le candidat LR à la présidentielle 2022. Enfin, le Président Emmanuel Macron en personne a salué la mémoire de l’ex-président de l’OM. « Bernard Tapie. Une force. Une volonté. Une rage de vaincre qui semblait dire à tous ceux qu’il croisait : “Gamin, tout est possible” », décrit le chef de l’État dans une lettre adressée aux lecteurs de La Provence. Le Premier ministre Jean Castex parle quant à lui d’un « homme d’idées et de conviction ». De Paris à Marseille, et de Marseille à Paris, Bernard Tapie aura marqué l’histoire politique, sportive et économique de ces quarante dernières années.

