Le leader français sur le marché de l’instrumentation optique et optronique, Bertin Technologies, dont le siège est situé à Montigny-le-Bretonneux (78), étend son implantation sur Pertuis et la zone d’activités des Milles à Aix-en-Provence. L’entreprise a posé la première pierre symbolique de son nouveau site en présence du président de la Région Sud, Renaud Muselier, le 17 avril.

Sur son site aixois, Bertin Technologies veut créer une zone d’assemblage et de test utilisable, également pour des nouvelles recherches, et souhaite installer de nouvelles machines de production à Pertuis. « Pour supporter cette ambition, Bertin doit accroitre ses surfaces d’ingénierie, de production, d’assemblage et de test, notamment celles de ses sites d’Aix-en-Provence et de Pertuis », explique le communiqué du groupe.

Concrètement, Bertin lance un vaste chantier pour créer 2 000 m² d’espaces supplémentaires sur chacun des deux sites à Aix, dans les Bouches-du-Rhône, et à Pertuis, dans le Vaucluse, où Bertin a racheté la société Winlight en 2017. Chaque site va ainsi passer de 5400 à 7400 m², notamment grâce à l’appui financier de la Région Sud et de la Métropole Aix-Marseille Provence dont le montant n’est pas dévoilé.

Sur le site aixois, le président du groupe Bruno Vallayer fait part de son intention de « créer de l’emploi qualifié », des profils d’ingénieurs et de techniciens. « Bertin Technologies apporte à la Région Sud son savoir-faire en termes de sécurité et de défense grâce à de nouvelles technologies à forte valeur ajoutée tout en créant 50 emplois pour les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur. », se réjouit alors Renaud Muselier.

Bertin Technologies rachetée par les fonds d’investissements FCDE et BNP Developpement

Présente depuis 1973 en terre aixoise, l’entreprise familiale souhaite y conforter son implantation. Depuis son rachat par les fonds d’investissements FCDE et BNP Developpements en 2022, le groupe ambitionne désormais de se hisser au rang de leader européen de l’instrumentation pour les applications scientifiques et critiques.

En France, Bertin Technologies est principalement implanté en Île-de-France et dans le Sud. Le groupe, qui emploie 600 collaborateurs et génère 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, réunit trois pôles : Bertin Photonics, Bertin Health & Life Sciences et Bertin Instruments. La branche dédiée à la photonique est principalement concentrée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, où Bertin s’adresse à plusieurs marchés déjà implantés sur le territoire. L’entreprise y commercialise des composants et systèmes pour le domaine spatial et des « grands instruments scientifiques » (astronomie, installations de fusion, synchrotrons). Elle propose également des produits et systèmes de détection et d’observation pour les secteurs de la défense et de l’industrie.

