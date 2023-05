Dans moins d’un mois, les résultats parcoursup seront dévoilés. L’occasion pour Capital Filles d’aller à la rencontre de ces futures étudiantes pour « les booster dans leurs choix et leur stratégie d’orientation », explique l’association qui organise, lundi 15 mai, de 14h à 17h, des rencontres publiques, à l’auditorium de la banque populaire au 247 avenue du Prado (8e).

L’après-midi sera rythmée par des conférences, des interventions, une formation pour lutter contre le harcèlement de rue, une table ronde avec des femmes ou encore un espace pour discuter avec des femmes cheffes d’entreprises.

Fondée en 2012 à l’initiative du groupe Orange, à la suite d’un partenariat avec les Ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, Capital Filles « accompagne les jeunes filles des quartiers populaires et des territoires ruraux », explique l’association sur son site Internet. Elle mène des actions de tutorat, d’échanges et de forums auprès de collégiennes en dernière année, et de lycéennes à tout niveau pour renforcer la confiance des jeunes filles, leur présenter des secteurs dits masculins, les accompagner dans leurs choix et les valoriser.

Dans ans plus tard, l’association compte douze entreprises partenaires et 78 entreprises et institutions associées, en étant présente dans 25 académies. Elle a également rejoint le dispositif 1jeune 1mentor lancé par le gouvernement en 2021.

