Le Pôle Mer Méditerranée organise la 4e édition des Blue Med Days mardi 19 septembre au Mucem à Marseille sur le thème « Objectif 2040 : une industrie portuaire et navale zéro carbone. »

Ces Blue Med Days aborderont la décarbonation de l’économie maritime avec un focus cette année sur l’industrie navale et portuaire à travers une série de tables-rondes et d’ateliers thématiques.

L’objectif est d’échanger sur les solutions existantes et les innovations à venir mais aussi sur la stratégie et les sources de financement de la décarbonation maritime. Il s’agira également de présenter les enjeux/besoins de l’industrie navale et portuaire, d’élaborer les perspectives de développement de solutions innovantes comme des nouveaux carburants, des solutions de sobriété énergétiques, et de diminution de l’impact environnemental de l’économie.

Au programme :

La feuille de route de la DGAMPA, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture

Les innovations sur les navires pour être au rendez-vous de la décarbonation en 2050

La stratégie européenne pour la décarbonation du transport maritime (ports et navires) ?

Les grands projets portuaires méditerranéens

Le financement de la décarbonation du maritime

Trophée Innovation du Pôle Mer Méditerranée

Cet événement est parrainé par le secrétariat d’État chargé de la mer, le ministère chargé des transports, labellisé « Jeudis de l’innovation maritime », sponsorisé par CMA CGM et Banque Populaire Méditerranée (BPMED), et soutenu par la Région Sud et la Région Occitanie en partenariat avec l’Agence de l’innovation pour les transports et le Cluster maritime français.

