Le pôle mer Méditerranée organise pour la 4e édition les « Blue Med Days » dont le thème cette année est « Objectif 2040 : une industrie portuaire et navale zéro carbone. » L’événement se déroulera au Mucem le 19 septembre pour aborder la décarbonation de l’économie maritime avec un focus sur l’industrie navale et portuaire à travers une série de tables rondes et d’ateliers thématiques.

Labellisé « Jeudis de l’Innovation maritime », les Blue Med Days sont sponsorisées par des partenaires privés, le groupe maritime CMA CGM et la Banque Populaire Méditerranée (BPMED) et soutenues par des partenaires publics, la Région Sud et la Région Occitanie. L’événement est également parrainé par le secrétariat d’État chargé de la Mer, Hervé Berville, et par le ministre chargé des Transports, Clément Beaune.

> Lien pour s’inscrire

> Croisière, économie bleue, posidonie… à Marseille, Hervé Berville se jette à l’eau