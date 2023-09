Pour l’émission Planète locale du lundi 11 septembre, Sophie Hébrard, de BFM Marseille Provence, et Julie Rampal-Guiducci, journaliste pour Gomet’, reçoivent en invité Pierre Sicard, chercheur pour Argans et coordinateur du projet Airfresh, labellisé par l’Union européenne. Dans le cadre de ce projet, il étudie l’impact des arbres sur la qualité de l’air en comparant Aix-en-Provence, spécifiquement la zone d’Aix-les-Milles, et Florence en Italie. Il casse les idées reçues sur la plantation d’arbres en ville : « il ne suffit pas de planter des arbres. Certaines espèces peuvent conduire à une aggravation de la qualité de l’air plutôt qu’à son amélioration.» C’est le cas par exemple de l’eucalyptus ou encore du chêne vert, qui dégagent plus de dioxyde qu’ils n’en absorbent. A contrario, le platane ou encore le micocoulier figurent dans la liste des essences à privilégier. Cela ne veut pas pour autant dire qu’il faut supprimer les espèces locales : il s’agit justement de planter de « bons » arbres pour compenser.

L’actualité de la semaine revient sur l’escale du Quentin Express à Marseille. Dans le cadre du Grand Prix de Saint-Tropez, le voiliste Quentin Delapierre et son équipe ont rallié Barcelone à Marseille en utilisant uniquement des mobilités décarbonées. Un exemple à suivre en vue des futurs jeux olympiques de 2024 …

Enfin, pour l’objet de la semaine, Julie Rampal-Guiducci présente les sous-verres en plastique recyclé imaginé par le bar Mx de Pernod-Ricard en collaboration avec Sauvage Méditerranée. Les sous-verres sont vendus à la boutique du Mx aux Docks Village au prix de 49 euros les quatre, dont 10% reversés à l’association Clean my calanques.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’

> L’actualité du Geres dans les archives de Gomet’