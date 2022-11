Alors que la saison hivernale approche, la bronchiolite fait son retour. Ce n’est pas le covid-19, certes, mais cette maladie respiratoire qui atteint les bronches et touche plus spécifiquement les jeunes enfants préoccupe tout de même les pouvoirs publics. L’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’azur a ainsi activé sa cellule Craps (cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire). Cette cellule permet d’assurer un suivi régulier, d’anticiper les besoins hospitaliers pour éviter les tensions et d’organiser la permanence des soins en ville y compris pendant les congés. L’ARS publie en outre chaque semaine un point de situation.

Au cours des sept derniers jours, les indicateurs épidémiques sont en hausse : 498 passages aux urgences pour des cas de bronchiolite chez des enfants de moins de deux ans ont ainsi été enregistrés la semaine dernière, contre 469 la semaine précédente. En outre, 194 enfants sont actuellement hospitalisés, contre 164 la semaine précédente. Ces indicateurs sont en hausse dans l’ensemble de la région, à l’exception des Alpes-Maritimes, où la situation semble se stabiliser.

#Bronchiolite | Quels symptômes chez mon bébé ?

➖Une toux sèche

➖Une respiration rapide & sifflante

Les symptômes s’atténuent en quelques jours, mais une toux peut persister une quinzaine de jours avant de disparaître.

Bronchiolite : l’ARS rappelle les bon gestes

Face à cette hausse épidémique, l’ARS rappelle les bons gestes à adopter pour limiter la contamination chez les nourrissons. Elle rappelle ainsi que la bronchiolite « se transmet par la salive, la toux, les éternuements, et peut rester sur les objets (jouets, tétines, doudous). » Il est donc fortement recommandé aux parents de se laver les mains avant de s’occuper de leur bébé, de lui laver le nez avec du sérum physiologique, ou encore d’aérer fréquemment. L’ARS conseille également de limiter les visites au cercle proche, d’éviter les lieux publics très fréquentés et confinés (supermarchés, restaurants etc.), et de porter un masque pour s’occuper de l’enfant en cas de symptômes chez les parents ou leur entourage.

L’ARS se veut toutefois rassurante : « Dans 95% des cas, la bronchiolite ne nécessite pas une hospitalisation et peut être prise en charge par un médecin de ville. » Elle conseille donc de se tourner vers le médecin traitant ou un pédiatre en cas de contamination, ou d’appeler le 15 en cas de doute. La bronchiolite est en revanche très contagieuse, d’où l’importance de respecter les gestes barrières énoncés ci-dessus.

