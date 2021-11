Pierre Grand-Dufay, l’écrivain et essayiste (beaucoup connaissent d’abord le chef d’entreprise et patron du fonds d’investissement Tertium), nous revient cet automne avec Les vagues ne meurent jamais, son deuxième roman. Après Le Monde de Tim qui explorait la France en 2047, dans un monde assisté par les intelligences artificielles, nous voici aux Etats-Unis en 2030. Projeté dans ce futur pas si lointain, le lecteur se promène d’abord sur la côte ouest, sur les plages de Californie, au contact d’Eliot, jeune surfeur insouciant, entretenu à distance par son père, Robert, un industriel visionnaire installé à New York.

Au sommet de Manahattan, Eliot en perdition

Très vite l’histoire du fils bascule lorsqu’il se voit forcé de prendre la tête de l’empire familial. Au dernier étage de la tour de la Transworld compagnie, en plein Manhattan, face à un conseil d’administration majoritairement hostile, Eliot est perdu. Le piège tendu par la séduisante et vénéneuse Jézabel se referme sur lui… En toile de fond de l’aventure humaine, on retrouve dans ce récit délié, parfaitement servi par une plume alerte, les dernières évolutions technologiques au mitan du 21e siècle. Engins volants autonomes, hologramme, avion alimenté par l’énergie solaire, restaurant tenu par des robots,… Pierre Grand-Dufay, en observateur averti, partage ici le fruit de ses observations et recherches. Le récit est toujours documenté, étayé ce qui renforce encore la fiction qui se déroule sous nos yeux.

Humain, le futur sera très humain

Mais les avancées technologiques, si incroyables soient-elles, laissent toute entière la singularité de la destinée de nos personnages. Ainsi tout comme les vagues, l’humanité ne meurt jamais et les personnalités se révèlent. Et au bout du rouleau… il y a l’amour d’un père à un fils (et réciproquement), la relation d’un jeune homme avec la fille qui l’aime et l’attachement éternel d’Eliot et de son père pour une mère et épouse trop vite disparue. Un amour irréductible malgré les tentations et paradoxes des uns et des autres. Humain, le futur sera très humain, selon Pierre Grand-Dufay. Préparons-nous.

> Pierre Grand-Dufay sera en rencontre dédicace de son dernier roman, Les vagues ne meurent jamais, à la librairie Prado Paradis à Marseille, samedi 27 novembre à 13h, 19 avenue Mazargues, 13008 Marseille.

> Les vagues ne meurent jamais, Ed. Christine Bonneton. Octobre 2021. 15,90 €,sur le site de Fnac.com

