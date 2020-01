Share on Facebook

Le sénateur Bruno Gilles a présenté, lors d’une conférence de presse, mardi 14 janvier à Marseille sa nouvelle alliée dans la course aux élections municipales à Marseille: la maire des 2e et 3e arrondissements de Marseille, la radicale Lisette Narducci. Autre annonce qui a fait sensation : la présence du dramaturge et directeur du théâtre Toursky, Richard Martin, plutôt classé à gauche, qui se rallie également à la candidature de l’ex-LR Bruno Gilles pour les municipales. Il devrait même occuper la 2e place sur la liste emmenée par la maire sortante dans le 2e secteur de Marseille.

Merci à @LisetteNarducci qui me rejoint sur les listes #EnsemblePourMarseille des 2ème & 3ème #Municipales2020

Son expérience de Maire et sa connaissance de #Marseille nous sera précieuse. pic.twitter.com/HKMBUnwNdv — Bruno Gilles (@brunogilles13) January 14, 2020

Des échanges avec Samia Ghali

Lors de la conférence de presse, Bruno Gilles qui sera lui-même candidat dans son fief des 4e et 5e arrondissements avec l’autre maire sortante Marine Pustorino, a insisté sur le fait qu’il était largement ouvert aux discussions avec d’autres partenariats politiques. Il a ainsi évoqué des échanges avec la sénatrice Samia Ghali, elle même candidate (voir l’extrait ci-dessous).

Pour Bruno Gilles, qui a démissionné des Républicains à la suite du choix de son ex-parti de donner l’investiture à Martine Vassal, les temps ont changé. Outre le fait que le scrutin pourrait être marqué par un « troisième, un 4e tour voire un 5e tour » l’élu considère « qu’on ne pourra plus faire comme avant. (…) Il faudra travailler avec tous le monde, y compris avec les mairies de secteurs qui n’auront pas voter pour la majorité municipale. »