Sélectionné par la fondation universitaire A*Midex dans le cadre du troisième appel à projets Académie d’excellence lancé en 2017, le serious game Brussels World Simulation (BWS), mis au point par Philippe Aldrin, professeur à Sciences Po Aix, propose de faire découvrir la démocratie européenne aux étudiants grâce à un jeu de rôles.

Comment sont conçus puis adoptés les directives et règlements européens ? Pour mieux comprendre ce qu’en disent les livres, Philippe Aldrin, directeur du master « Politiques européennes » à Sciences Po Aix, a imaginé une option plus ludique. Depuis 2018, il est à l’origine d’un serious game. Le principe ? 130 étudiants issus de Sciences Po Aix, de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université mais aussi d’autres universités européennes (Sciences Po Strasbourg, HEC Paris et la Faculté d’Études européennes de Cluj-Napoca en Roumanie pour la 3e édition) sont impliqués dans un jeu de rôle à grande échelle consistant à reproduire le processus de négociation d’un texte européen. Pendant dix semaines, chacun est immergé dans un rôle : commissaires européens, députés européens, et même journalistes, représentants d’ONG et lobbyistes sont représentés. « Les étudiants font tout de A à Z. Ils sont épaulés par des experts, qui viennent régulièrement leur expliquer les rouages du processus démocratique européen », détaille Philippe Aldrin. Cette année, la conférence inaugurale de cette quatrième édition a ainsi été introduite par Nicolas Schmit, commissaire européen. D’autres personnalités européennes, comme la députée Sylvie Goulard, ont également été reçues.

Un tremplin pour les vocations européennes

Ces dix semaines de jeu, de septembre à décembre, doivent aboutir à la rédaction puis l’adoption d’un texte européen – directive ou règlement – qui sera passé par tous les stades du processus législatif : de la proposition émise par la commission européenne après une phase de consultations, aux amendements du Parlement, en passant par le travail d’influence des lobbys et des ONG, des « trilogues » et des conférences de presse, aucune étape n’est occultée. À l’issue du jeu, une reconstitution d’assemblée plénière est organisée devant un jury international composé d’universitaires et de hauts fonctionnaires européens. Ce jury remet des prix aux étudiants pour chaque rôle. Les étudiants obtiennent en outre un certificat de négociation « European Legislative and Policy Process » délivré par Sciences Po Aix, valorisant leur parcours.

De fait, après la mise en place de ce jeu, Sciences Po Aix a constaté une recrudescence d’étudiants faisant le choix d’une carrière dans les affaires européennes ou tentant d’intégrer le fameux Collège d’Europe à Bruges ou à Natolin. « Lorsqu’ils débutent le jeu, les étudiants connaissent encore que très vaguement le fonctionnement concret des institutions européennes. Peu à peu, ils apprennent à nouer des alliances politiques, à défendre des positions. Au bout de dix semaines, ils connaissent le processus européen sur le bout des doigts » se réjouit Philippe Aldrin.

Un projet d’innovation pédagogique permis par A*Midex

« Sans les financements A*Midex, il nous aurait fallu dix ou quinze ans pour concrétiser un tel serious game. Or, en deux ans seulement, nous avons pu atteindre les objectifs les plus amitieux du projet », souligne Philippe Aldrin. Sélectionné dans le cadre de l’appel à projet Académie d’Excellence 2017, BWS a en effet pu bénéficier d’un financement à hauteur de 100 000 euros pour la période 2018-2020. Ces fonds ont notamment permis la création d’une plateforme numérique dédiée, qui a permis aux étudiants de poursuivre le jeu même durant les confinements successifs.

Depuis son lancement, le jeu a pris de l’importance et associé des partenaires prestigieux comme le Parlement Européen, la Fondation Konrad Adenauer, la Fondation Robert Schuman ou encore la Région Sud. Cette dernière a mis son hémicycle à disposition des étudiants pour organiser l’assemblée plénière clôturant le jeu. Et l’an prochain, cette assemblée pourrait être organisée au sein du Parlement européen à Strasbourg…

Liens utiles :



NOTRE DOSSIER SUR LES DIX ANS D’AMIDEX



(1) Initiative d’Excellence : dix ans au service de l’interdisciplinarité à Aix-Marseille Université

(2) Dix ans de l’IdEx : « Une structuration du lien entre recherche et formation » (Eric Berton)

(3) [Portraits] Ces personnalités qui font vivre l’Initiative d’Excellence

(4) Projet Tonga : le rôle des volcans sous-marins dans la fertilisation de l’océan



> Le site d’Aix-Marseille Université

> Le site du projet BWS

> Nos actualités sur Aix-Marseille Université