Share on Facebook

Share on Twitter

Le Business Professional Women Marseille Métropole a réuni une assemblée dense est convaincue d’acteurs économiques au Mucem vendredi 14 février. Si une majorité de femmes d’action était présente, les représentants d’entreprises de + 50 salariés, hommes ou femmes, ont tous paraphé la charte de l’égalité femmes hommes dans l’entreprise et dire non au sexisme en entreprises.

Cette charte engage l’entreprise à œuvrer « pour l’égalité professionnelle effective y compris dans les instances dirigeantes », à agir « contre les propos sexistes, à promouvoir le respect des femmes en favorisant leur contribution dans tous les métiers, à promouvoir l’égalité auprès des partenaires de l’entreprise et dans la communication en général. »

Un label contre le sexisme en entreprise

Marie-Laure Guidi, (fondatrice et dirigeante du cabinet d’expertise comptable et de conseils Ioda Consulting), la présidente du club métropolitain affiche une centaine de membres et développe des actions concrètes en matière de financement des start-up dirigées par des femmes, de recrutement avec une formation à l’entretien d’embauche…

Marie Desportes (directrice associée chez Turenne capital) annonce la volonté de BPW de construire un label avec des outils scientifiques permettant de mesurer les progrès dans la mixité. Marie-Laure Guidi en espère un recul des comportements machistes.

Pascal Lorne Parrain de l’opération « Bye-bye sexisme »

Pascal Lorne, fondateur de Gojob, parrain de cette opération « Bye-bye sexisme » appelle à « zéro tolérance ». S’il reconnaît que « la séduction est toujours bienvenue en particulier pour la Saint Valentin ! », il affirme très clairement que « l’entreprise n’est pas le lieu de la drague. Il ne faut rien laisser passer ! »

Parmi les premiers signataires de la charte vendredi : Aix Marseille Université. Son président, Eric Berton, était présent pour l’occasion.

ENGAGEMENT🤝| @univamu signe la charte de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise portée par l'ONG @bpwfrance. Elle illustre notre politique RSE ambitieuse.

Elle vient également compléter les autres engagements d'@univamu pour le #BienVivreEnsemble.

ℹ️ https://t.co/opDS4XF9wr pic.twitter.com/GkWrNjTIe2 — Aix-Marseille Université (@univamu) February 14, 2020

BPW organise un club des entreprises partenaires pour les accompagner dans leur politique d’égalité : prochaine réunion le 21 avril.