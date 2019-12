Poursuivre les préparatifs du réveillon mais également occuper les jeunes, désormais en vacances, la tâche se complique… Gomet’ vous suggère un rendez-vous familial original, dans les rues d’Arles, pour conjuguer emplettes avec plaisir.

Direction Arles et la 15e édition des Drôles de Noël où pas moins de 21 compagnies venues de France et de Belgique s’y retrouvent pour présenter leur dernier spectacle ou leur intervention. Ainsi, pendant quatre jours, du 21 au 24 décembre, 80 rendez-vous sont programmés, dans les plus beaux lieux patrimoniaux de la ville. Théâtre de rue, projections monumentales, concerts, cirque et lumière, en extérieur ou en intérieur, et tous gratuits. La belle aubaine !

À chaque jour, son programme

Pour cette journée de samedi, on retiendra par exemple, à 15h et à 18h, l’Imperial Kikiristan qui s’empare du centre-ville avec ses Fantaisies : chorégraphies, humour, fanfare, sérénades, impros… À ne pas rater, le même jour, à 19h, l’ouverture officielle du festival, place de la République par un ballet aérien à plus de 20 mètres de haut (Sylphes, de la compagnie espagnole Aerial Strada), puis un video-mapping d’une grande illusion (Music Magic : l’odyssée givrée, Studio Univup) et, en final, une Pluie de couleurs de la compagnie Gratte-Ciel.

80 occasions de s’émerveiller et de s’amuser. (©DR)