A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence organise, ce samedi 21 décembre, plusieurs manifestations destinées aux enfants.

Un spectacle : « La moufle, contes d’hiver » à 10h30 salle Arts, littérature et jeune public.

À partir de 3 ans : une visite du Père Noël. Le Père Noël en chair et en os viendra récupérer les lettres que les enfants auront laissées à la Méjanes.

A 16 h salle Arts, littérature et jeune public

Des jeux, avec la ludothèque éphémère de Noël, par l’association Mistrigri de 14 à 18 h salle Arts, littérature et jeune public

Ville d’Aix-en-Provence