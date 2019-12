Après le général Galtier pour « protéger » et Stéphane Soto pour « travailler », la candidate LR aux municipales à Marseille, Martine Vassal, a choisi celui qui va s’occuper du volet « partager » de sa campagne. Il s’agit de Joseph Arakel, le patron de la société de logistique Tempo One très engagé dans le milieu associatif et chrétien. Martine Vassal avait d’ailleurs choisi la Source, un patronage ouvert par le diocèse de Marseille et la fondation de Joseph Arakel Plus Avenir dans le 3e arrondissement, pour présenter mercredi 18 décembre son nouveau lieutenant.

Une affaire de « personne », pas de « politique »

Pupille de la nation et chef d’entreprise autodidacte, Joseph Arakel a lancé sa société avec une camionnette il y a 45 ans et dirige désormais un groupe de 700 personnes et 185 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il connaît Martine Vassal depuis plusieurs années maintenant. « On s’est d’abord croisé pour les affaires et j’ai ensuite découvert son action associative. C’est un homme de cœur et de conviction », raconte la candidate. Joseph Arakel s’engage aux côtés de Martine Vassal pour l’aider à remporter la mairie de Marseille mais il ne se présentera sur aucune liste. « Même si j’aurais bien aimé », avoue la candidate. Le patron ne veut « pas faire de la politique. Je fais ça pour la personne en qui j’ai une confiance absolue. Si ça avait été quelqu’un d’autre, je n’aurais pas accepté ce rôle », confie-t-il.

Le logement insalubre parmi les priorités

Pour Joseph Arakel, « l’économique et le social sont indissociables. On a besoin de ressources pour aider ceux qui en ont besoin. Et l’Etat ne peut pas tout ». Parmi ses missions, il prévoit donc de mobiliser le monde économique afin de financer et soutenir des actions sociales : soutien scolaire, accompagnement vers l’emploi, hébergement des sans-abri… « Nous formulerons dans les prochains jours une série de mesures pour construire une ville inclusive, une Marseille unie et solidaire où chacun pourra trouver sa place », annonce Joseph Arakel. Sans dévoiler ces mesures, il s’attaquera notamment au logement insalubre et à la lutte « contre ceux qui profitent de cette misère », prévient-il. Rendez-vous en janvier pour connaître en détail le plan de bataille de la candidate LR sur le thème de la solidarité. Elle dévoilera également en début d’année prochaine l’identité de son porte-parole pour son quatrième et dernier thème de campagne : « respirer ».