L’Office de Tourisme de Saint-Lary (65) recherche un prestataire pour la mise en oeuvre de la communication touristique de la station de Saint-Lary de 2020 à 2023.

Le prestataire concevra et proposera une politique et un plan de communication avec ses déclinaisons susceptibles de développer harmonieusement et efficacement la fréquentation touristique toutes saisons de la destination Saint-Lary pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.

Date limite: 26 mars 2020.

Voir l’appel d’offres.