Le groupe marseillais spécialisé dans la production d’énergies renouvelables a annoncé le 15 octobre la finalisation d’un nouveau financement bancaire à long terme de 19,3 millions d’euros. Il a été réalisé auprès d’Unifergie, filiale de Crédit Agricole leasing & factoring spécialisée dans les énergies renouvelables.

« Unifergie et la Caisse régionale Alpes Provence ont uni leurs efforts pour apporter une réponse favorable à ce projet de création de nouvelles centrales solaires et ce dans un délai très court. La dette était initialement portée à 100% par les deux acteurs bancaires. LCL ainsi que les Caisses régionales du Languedoc et de Centre-Est, se sont également jointes au financement », précise Eric Babinet, responsable du pôle régional Crédit Argicole Unifergie Sud.

Six centrales photovoltaïques dans les régions Sud et Nouvelle-Aquitaine

Cette nouvelle ligne de crédit servira à payer la réalisation de six nouvelles centrales solaires situées dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Novelle-Aquitaine. Ombrières de parking, centrales au sol, toit de bâtiments agricoles… elles affichent des puissances unitaires variant entre 1 et 6,6 MWc, soit un total de près de 17 MW.

Créé à Marseille, avec des bureaux régionaux à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Fontainebleau et Dijon, le groupe CVE est présent à l’international en Afrique et au travers ses filiales au Chili et aux Etats-Unis. Son parc photovoltaïque global d’une puissance de 212 MWc produit en année pleine l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de près de 280 000 habitants. L’entreprise emploie 140 salariés.