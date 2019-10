Share on Facebook

Sauvage la marque marseillaise créée en 2018 par l’association Sauvage Méditerranée propose un nouveau produit, un bracelet réalisé avec du filet de pêche provenant de Marseille. Les produits proposés par la marque sont éco-conçus à partir de déchets sauvages dans un atelier à Aix-en-Provence.

Leurs ventes ont pour but d’encourager et de financer les structures impliquées dans la lutte contre la pollution de la mer Méditerranée. Pour chaque bracelet vendu, un euro est ainsi reversé à l’association marseillaise Palana Environnement (spécialisée dans la collecte et la valorisation de déchets marins).

«Ce bracelet est devenu au fil des mois un symbole d’engagement pour la préservation la Méditerranée. Il existe en différents coloris et est personnalisable, vous permettant ainsi d’y apposer votre logo» affirme la marque dans un communiqué.