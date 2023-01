Jacky Lecuivre, homme d’affaires et personnalité engagée pour son territoire d’Aix-en-Provence, est décédé brutalement le 22 janvier 2023. Il avait 70 ans. La société Coppernic dont Jacky Lecuivre était le président-fondateur emblématique déclare dans un message publié sur Linkedin. « Jacky est et restera une source d’inspiration pour nous tous. Il laisse un vide incommensurable. Toutes nos pensées accompagnent la famille Lecuivre et tous ceux pour qui Jacky comptait tant. »

La nouvelle a été un choc pour l’ensemble de l’écosystème dans lequel Jacky Lecuivre s’impliquait fortement. André Soulage, le directeur de Safe Clsuter fait part de son émotion : « Jacky était tellement actif au service du territoire et membre dynamique de notre Conseil d’Administration depuis de nombreuses années… » Tout comme le directeur de BPifrance Nicolas Magenties. « Les équipes de Bpifrance en Région Sud s’associent à votre tristesse » écrit-il dans un message adressé à Kevin Lecuivre le directeur général de Coppernic.

Sophie Joissains : « Un homme solaire qui a apporté beaucoup à Aix »

Au lendemain de l’annonce de la disparition soudaine de Jacky Lecuivre, Sophie Joissains s’est dite attristée et peinée. « Jacky était un homme solaire et généreux. Il a dans ses multiples engagements, politiques, sportifs avec l’AUC rugby et entrepreneuriaux avec la société Coppernic, toujours fait preuve d’un caractère trempé et d’une volonté sans faille. Il avait le sens du devoir chevillé au corps. Sa disparition est un choc et il fait partie de ces êtres dont le départ laisse le monde un peu différent. J’ai une pensée émue pour son épouse Viviane et ses trois enfants, Kévin, Fanny et Pierre. Aix est en deuil, elle a perdu un être cher ».

Une célébration aura lieu dans “sa cathédrale”, le stade de rugby Maurice David à Aix en Provence, jeudi 2 février 2023, à partir de 15h fait savoir la famille dans l’avis de décès. A la suite, la cérémonie funéraire se déroulera dans l’intimité familiale au crématorium et parc mémorial d’Aix-les-Milles.