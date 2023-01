La Tour du Valat ouvre ses portes au public, dimanche 5 février 2023, de 8h30 à 17h, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides qui célèbre chaque année l’anniversaire de la signature de la convention de Ramsar pour la protection des zones humides, le 2 février 1971 en Iran. Luc Hoffmann, fondateur de la Tour du Valat en 1954, fut l’un des principaux instigateurs de ce texte.

Au programme, de nombreuses animations, expositions, conférences, visites guidées et interventions diverses qui permettront de mieux connaître le travail exceptionnel effectué à la Tour du Valat. Dans le vaste domaine situé en pleine Camargue, à proximité du village du Sambuc (commune d’Arles,), travaillent en effet environ 80 personnes dans des activités variées autour de la vocation initiale du site : la gestion et la restauration des écosystèmes naturels des zones humides.

La surface totale de la Tour du Valat s’étend en Camargue sur 2548 ha dont 1845 ha classés en réserve naturelle régionale, et 715 ha de parcelles agricoles et de bâtiments : les marais du Verdier, le domaine de Petit Badon, et les dunes de la Commanderie.

On retrouvera donc ce dimanche l’ensemble des activités dans un programme de découverte pour petits et grands, à parcourir en famille et/ou entre amis :

PROGRAMME



9h30 – Visite guidée du domaine de la Tour du Valat avec Hugo Fontes



10h – Escape Game « Égarés à la Tour du Valat » animé par Marion Lourenço (à faire en famille ou entre amis)



11h – Conférence « Introduction à la restauration écologique des zones humides » avec Antoine Gazaix



11h30 – Animation culinaire par le conservatoire Grand Sud des cuisines (Chef Roger Merlin) et dégustation des vins du domaine du Petit Saint-Jean (propriété de la Tour du Valat)



13h – Table ronde : « Comment s’engager pour préserver les zones humides ? » animée par Raphaël Billé



13h – Atelier land art pour les enfants, animé par Marion Lourenço



14h – Conférence « Restauration d’un marais temporaire méditerranéen sur des friches agricoles » avec Pauline Rocarpin



14h30 – Animation culinaire par le conservatoire Grand Sud des cuisines (Chef Roger Merlin)



15h – Visite guidée : « Réhabilitation énergétique du bâtiment Luc Hoffmann » avec Nicolas Beck



16h – Conférence : « L’aigle de Bonelli, une espèce méconnue des Zones Humides » avec Christian Perennou

Deux parcours balades, un atelier poissons, expositions sur les plantes rares

Sur place, vous pourrez aussi profiter de deux parcours balisés en libre accès de la réserve naturelle régionale de la Tour du Valat vers l’observation du Saint-Seren (circuit court 2,5 km – circuit long 7 km). A noter également les expositions photos : « Les zones humides, un trésor insoupçonné par la Tour du Valat et « Cyanotypes des plantes rares et protégées de Camargue » par le Collectif C3. Plusieurs stands et animations vous accueilleront tout au long de la journée dans la cour du mas sous les platanes. On pourra ainsi en savoir plus sur l’opération « Adopte un flamant ».

Informations pratiques



* Chiens interdits même tenus en laisse ; bottes (ou chaussures de marche) et jumelles conseillées ;

* Restauration possible sur place grâce à la présence de Food trucks (Seltz & limone et La roulotte gourmande). mais vous pouvez également apporter votre pique-nique ;

* pensez à prendre votre gourde, vous pourrez la remplir également pour éviter les bouteilles à usage unique ;

* derniers départs à 15h pour le circuit long et 16h pour le circuit court ;

* présence de sanitaires sur place ;

* pas de réservation nécessaire.



* Site internet de la Tour du Valat



* Dans nos archives :



> Six ONG s’unissent pour protéger la biodiversité méditerranéenne

> Liste rouge de l’UICN : en 20 ans -20% de vertébrés en Méditerranée