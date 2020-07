Elle était la partenaire à la scène et à la vie de Roland Petit, fondateur du Ballet National de Marseille (BNM). C’est tout naturellement que ce dernier, aujourd’hui dirigé par le collectif (LA) HORDE a souhaité rendre hommage à la danseuse Zizi Jeanmaire, décédée vendredi 17 juillet à l’âge de 96 ans.« Zizi est pour nous une grande artiste transversale qui évoluait avec fluidité entre la danse classique, le cinéma, le music hall et la danse contemporaine, et ce, en un battement de plumes », écrit le collectif dans un communiqué.

L’interprète emblématique de la chanson « Mon truc en plumes » fait la rencontre de Roland Petit en 1933 alors qu’elle intègre le Ballet National de Paris à l’âge de 9 ans. Les deux ne se quittent plus : Renée (prénom de naissance de Zizi Jeanmaire) danse pour Petit, d’abord dans la troupe des Ballets des Champs Elysées, puis comme danseuse étoile du théâtre Marigny , créé en 1948.

Zizi Jeanmaire, figure emblématique du Ballet National de Marseille

Roland Petit crée les Ballets de Marseille en 1972, qui deviennent le Ballet National de Marseille en 1981. Zizi Jeanmaire donnera elle-même quelques cours à l’Ecole Nationale de danse de Marseille, créée dans la foulée du Ballet, et effectuera plusieurs tournées avec le BNM notamment pour le spectacle Hollywood Paradise (1984) ou encore la Belle au Bois Dormant (1990).

La plus parisienne des danseuses a permis de mettre l’univers de la danse à Marseille sous le feu de projecteurs, et inspire encore aujourd’hui. « Une grande liberté et un amour de la scène qui nous inspirent tous les jours dans le travail que nous développons avec les 22 danseuses et danseurs du Ballet national de Marseille », conclut (LA) HORDE qui, tout comme Zizi Jeanmaire, se plaît à bousculer les codes de la danse classique en explorant d’autres univers comme le spectacle vivant ou l’art contemporain .

