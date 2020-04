En début de cette quatrième semaine de confinement, le professeur Didier Raoult apporte une lueur d’espoir. Dans une nouvelle vidéo publiée sur Youtube mercredi 8 avril, le médecin marseillais affirme que la situation s’améliore, confirmant ainsi les statistiques plus positives de l’ARS dans son dernier point. Il présente une courbe décroissante des nouveaux cas de Covid-19 détectés à l’IHU Méditerranée Infection depuis un peu plus de dix jours. Au 26 mars, l’hôpital a dépisté plus de 360 nouvelles personnes positives alors que ce chiffre tombe aux alentours de 150 depuis le milieu de semaine dernière : « Je n’ai pas les données suffisantes sur la France entière mais chez nous, les choses vont beaucoup mieux. On le voit d’ailleurs sur le nombre de patients hospitalisés. Tous nos lits ne sont plus occupés », affirme-t-il.

Alors que le nombre de tests a considérablement augmenté à l’IHU, la proportion de cas positifs est en train de baisser

Pour l’instant, les données tendent à démontrer une plus grande efficacité du traitement que toutes les autres séries à ce jour » Didier Raoult (IHU)

Parallèlement, le directeur de l’IHU continue ses recherches sur le fameux protocole à base d’hydroxychloroquine. « On finit l’analyse de 1 000 cas traités pour publier les résultats. Et tout se passe très bien. Pour l’instant, les données tendent à démontrer une plus grande efficacité du traitement que toutes les autres séries à ce jour », assure-t-il. Toujours aussi confiant, il demande encore un peu de patience : « Nous avons énormément de données à compiler. On veut publier LE papier de référence sur cette maladie », annonce-t-il.

Didier Raoult dénonce le danger du confinement dans les Ehpad

L’infectiologue exprime également son inquiétude sur la situation des Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Alors que les derniers chiffres font état de 3 000 morts dans ces établissements en France, Didier Raoult dénonce une nouvelle fois la stratégie de confinement du gouvernement : « Cette maladie est surtout dangereuse pour les personnes les plus âgées et cette stratégie de confinement sans éviction des gens porteurs risque d’avoir de graves conséquences avec énormément de morts », s’alarme-t-il. Pour y remédier, il préconise de multiplier les tests pour connaître les personnes infectées et les éloigner de la population saine. Pour appuyer ses propos, il prend en exemple nos voisins italiens et espagnols : « Ils ont commencé à tester massivement et on voit depuis les courbes s’infléchir de façon spectaculaire », note-t-il. Depuis cinq jours, le nombre de personnes admises en réanimation (3 790) est en baisse en Italie et les autorités espagnoles notent la même tendance depuis la semaine dernière.

« Les patients ne sont pas des objets de recherche, il faut les soigner » Didier Raoult

Enfin, le professeur Raoult a souhaité faire le point sur la polémique qui enflamme le pays autour de son traitement à la chloroquine et de sa propre personne. « C’est une opposition entre des médecins et des gens qui ne le sont pas ou plus », analyse-t-il. Il attaque frontalement la communauté de chercheurs, dont ceux du conseil scientifique qui accompagne le gouvernement : « Il n’est pas composé de médecins mais de scientifiques. Ils voient les patients comme des objets de recherche et ne pensent pas à soigner en priorité », dénonce l’infectiologue marseillais.

Après s’être félicité du soutien d’une partie de ses pairs, dont les anciens dirigeants de la Haute autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament dans une tribune parue dans le Figaro dimanche dernier, il demande au Conseil de l’ordre des médecins de prendre position sur ce débat : « Le Conseil de l’ordre doit intervenir sur la limitation du droit de prescription des médecins de la chloroquine (…) C’est une atteinte profonde à la pratique médicale », estime-t-il. Et de conclure : « On est devenu fou parce que ce sont des gens qui ne font pas de médecine qui parle aujourd’hui de médecine ».

