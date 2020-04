Enfin, les chiffres de l’épidémie de covid-19 semblent ralentir dans la région. Si l’on compte en date du mardi 7 avril 8944 cas confirmés (+310), les données fournies par les hôpitaux sur les cas hospitalisés, en réanimation et les décès sont plutôt à la baisse ce mardi 7 avril. A ce jour, 1764 personnes sont hospitalisées en Provence Alpes Côte d’Azur, soit 72 de moins que la veille, et 251 décès (+20). On note une chute importante du nombre de malades hospitalisés, en particulier dans deux départements : les Alpes-Maritimes, avec 81 cas hospitalisés en moins, et seulement un décès et une réanimation de plus ; les Bouches-du-Rhône, qui a observé une baisse de 76 cas hospitalisés, pour 14 décès de plus.

Cependant, rien n’assure que cette tendance à la baisse se perpétuera les jours qui viennent.

Au niveau national, plus de 30 000 personnes sont désormais atteintes de covid-19, sans compter les cas ne présentant pas de symptômes, et qui sont passés sous les radars. 7131 personnes nécessitent des soins intensifs en réanimation. 7091 personnes sont décédées à l’hôpital (+597) et 3237 en ehpad (+820). L’hécatombe croissante dans les ehpad a une fois de plus fait réagir le directeur général de la santé Jérôme Salomon dans son dernier point presse : il explique que ce bond est « probablement lié à un retard de saisie et au fait qu’on sort d’un week-end.» 50 Ehpad sur huit départements franciliens devraient bénéficier de renforts mobilisés par Santé Publique France.

Dans le reste du monde, plus de 80 000 personnes ont succombé au covid-19. L’Europe est toujours le continent le plus touché, avec 57 351 décès, même si on attend une stabilisation du nombre de morts quotidiens. Aux Etats-Unis, en revanche, l’épidémie est en pleine expansion, avec plus de 2000 décès dans les dernières vingt-quatre heures.

Lien utile :

> Covid-19 : l’épidémie toujours très active, vaste dépistage dans les Ehpad