Une nouvelle étape a été franchie au tournant de cette fin d’année 2023 et début 2024 dans le trop long feuilleton de l’incendie du centre de tri de déchets incendiés à Saint-Chamas. Le sinistre s’était déclenché au lendemain de Noël le 26 décembre 2021. La préfecture annonce en effet samedi 6 janvier 2024 la mise en sécurité du site qui ouvre la perspective d’une issue nouvelle avec le rachat envisagé par la Métropole Aix-Marseille Provence avec l’aide de l’Etablissement public foncier régional (EPF Paca).

Pour rappel, le 26 décembre 2021, le site de la société Recyclage Concept 13, situé sur la commune de Saint-Chamas, commune située en bordure nord-ouest de l’étang de Berre, a été le siège d’un incendie de grande ampleur qui a duré près de six semaines, en dépit des moyens importants déployés par le SDIS 13.

Ce site, théoriquement destiné au tri de déchets en vue de leur valorisation, rappelle la préfecture des Bouches-du-Rhône, avait accumulé en toute illégalité près de 30 000 m3 de déchets d’activités économiques, situation qui avait motivé une mise en demeure préfectorale le 14 décembre 2021.

Centre de tri de Saint-Chamas : un exploitant défaillant qui oblige l’Etat à prendre la main

« Dans le cadre de la gestion immédiate du sinistre, de premières évacuations de déchets ont été opérées par les pouvoirs publics, notamment avec l’appui de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en vue de faciliter l’intervention des pompiers. Depuis, l’État a prononcé des sanctions administratives à l’encontre de l’exploitant, destinées à l’évaluation de l’impact de l’incendie et à la remise en état du site. Une action en justice est en cours dans le cadre de ce trafic de déchets. »

L’exploitant étant défaillant, l’État a mandaté l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, l’Ineris basé à Verneuil-en-Halatte (Oise) et qui dispose d’une antenne à Aix-en-Provence à l’Arbois, pour la réalisation d’une étude environnementale. « Celle-ci a permis de conclure, en juin 2023, que les informations acquises quant à la qualité des milieux ne mettaient pas en évidence de dégradation imputable, pour tout ou partie, au sinistre et à ses conséquences. En outre, en vue de sécuriser le site, une opération complémentaire d’évacuation de près de 1 200 tonnes de déchets vers une filière adaptée, a débuté le 11 décembre 2023, sous la maîtrise d’ouvrage de la Dreal Provence Alpes Côte d’Azur. »

Des travaux terminés le 5 janvier 2024

Les travaux se sont terminés le 5 janvier 2024. Compte tenu de l’insolvabilité de l’exploitant, cette opération est intégralement prise en charge par l’État souligne la préfecture. Ne demeurent donc maintenant que des déchets non brûlés, dont la nature n’engage par conséquent pas l’État à une quelconque prise en charge de l’évacuation. « Aujourd’hui la possibilité du rachat du terrain par la Métropole avec l’aide de l’Etablissement public foncier, en vue d’agrandir la zone d’activités des plaines sur laquelle il est situé, est à l’étude. Sa finalisation permettrait de mobiliser les financements nécessaires à l’évacuation des derniers déchets » conclut l’Etat dans son communiqué diffusé samedi 6 janvier.

