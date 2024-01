La vidéo postée dans par le terminal Med Europe situé sur les bassins est du port de Marseille au lendemain de Noël réjouira tous les amoureux de la nature. Un ban de dauphins est filmé en train de se baigner dans les eaux du port à l’intérieur des eaux du bassin.

Une apparition comme pour saluer la nouvelle année qui s’annonce riche pour la mer avec notamment les Jeux Olympiques et les épreuves de voile. Puisse cet événement être harmonieux avec la faune et la flore de Méditerranée. Et si ces dauphins et leur sauts magnifiques nous rappeler à nos obligations…

Med Europe Est est le terminal conteneurs de Marseille intramuros. Détenu par CMA Terminals, il dispose d’un kilomètre de quai, d’un accès direct rail-autoroute et de trois portiques. Il est spécialisé sur les services “short-sea” vers l’Afrique, l’est de la Méditerranée et les Caraïbes. Le terminal traite également des colis-lourds et des activités vracs (sucre, blé, alumine et ciment).