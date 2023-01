Share on Facebook

Le Journal officiel vient de publier la traditionnelle liste des promotions et nominations dans l’ordre national de la légion d’honneur – plus haute décoration honorifique française. On apprend, dans le décret du 29 décembre, la nomination, en tant que chevalier de la légion d’honneur, de Christophe Castaner. L’ancien ministre de l’Intérieur est, depuis le 25 novembre dernier, le nouveau président du conseil de surveillance du Grand Port maritime de Marseille (GPMM).



Par ailleurs, le président de la Région Sud, Renaud Muselier, qui avait intégré la Chancellerie en février 2006 avec le grade de chevalier, est quant à lui promu officier de la légion d’honneur. L’ancien député européen, figure historique de la droite locale, a d’abord quitté Les Républicains, en 2021, avant de rejoindre les rangs de la majorité présidentielle, en décembre dernier, en adhérant au parti Renaissance (ex-LREM).



L’adjoint au maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, ancien conseiller général des Bouches-du-Rhône, Philippe Caizergues, est également nommé chevalier de la légion d’honneur.

Côté personnalité du monde économique, on notera la promotion au rang d’officier de la vice-présidente de CMA CGM, ex-directrice générale du Grand port maritime de Marseille Christine Cabau-Woehrel. Dans le domaine culturel, Macha Makeieff, autrice, metteuse en scène, plasticienne, créatrice de décors et de costumes, ancienne directrice du théâtre de La Criée à Marseille (remplacée à ce poste par Robin Rennucci le 1er juillet 2022) est élevée au grade d’officier par le ministère de la Culture.

