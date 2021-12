Les insecticides chimiques au placard ! Cearitis est l’une des 15 sociétés qui représenteront la Région Sud au CES de Las Vegas organisé du 5 au 8 janvier dans le Nevada. Créée en 2020, la start-up basée dans la pépinière cleantech la Technopôle de l’Arbois propose des systèmes de « biocontrôle », constitués « à partir de molécules naturellement présentent dans les parcelles », renseigne Solena Canale Parola, associée et directrice générale. Nous avons rencontré cette jeune entrepreneuse à l’occasion de l’évènement Kick-off, que la Région Sud a organisé début décembre pour présenter sa délégation en partance pour les USA.

Cearitis présente une double solution : un produit répulsif et un produit attractif (technologie « push & pull »), qui protègent le verger de manière écologique. Le piège PIRA, est au cœur de l’innovation. C’est un dispositif autonome et connecté qui diffuse en continu, et sans intervention de l’agriculteur, une solution attractive naturelle spécifique au ravageur ciblé. PIRA est en aluminium, alimenté par un panneau solaire et un module de contrôle à distance. La société revendique « une diminution par quatre du temps de travail des agriculteurs ».

L’ambition américaine de Cearitis

Pour l’heure, le produit imaginé par Cearitis s’attaque aux diptères, notamment la mouche de l’olive, « le principal ravageur oléicole », assure Solena Canale Parola. Mais la jeune entreprise cherche de nouvelles formules pout lutter contre d’autres parasites comme la mouche méditerranéenne des fruits, ou encore la mouche des fruits rouges. La start-up, qui envisage une commercialisation de son produit fin 2022, veut « gagner en visibilité » au CES Las Vegas. « On espère connaître le marché agricole des États-Unis », indique Solena Canale Parola, qui aimerait rapidement développer sa solution sur le nouveau continent.

