Malgré la rude conjoncture économique pour l’entrepreunariat, la Région Sud continue d’accompagner 17 start-up prometteuses pour participer au Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas 2021. En cette année particulière, les règles du jeu changent pour le plus grand salon mondial de l’innovation, qui se tiendra totalement en version digitale du 11 au 14 janvier 2021.

Une région dynamique, terre d’innovations

Lors d’une conférence de presse mercredi 6 janvier, Renaud Muselier, président de la Région Sud, est rassurant et plein d’espoirs pour la reprise économique locale. L’élu se dit fier de diriger « la première délégation régionale française » qui compte 17 start-up. Pour Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône, intervenue au travers d’une vidéo, « la présence de nos pépites » au CES Las Vegas augmente l’attractivité de la Métropole, c’est pourquoi « nous nous devons de les accompagner ». L’élue se targue même de représenter le département où les jeunes pousses sélectionnées sont les plus nombreuses de la région, soit 7 sur 17.

On se met au vert pour 2021

Les 17 retenues dans la Région Sud



Green System Automotives (13)

Maca (13)

Meteoptim (13)

Quantia (13)

xRapid (13)

VH quatrevingtreize (13)

Wecleen (13)

Boarding Ring (84)

Cartesiam (84)

Gridpocket (06)

Lothink solutions (06)

Iraten Solutions (06)

Pulse Experience (06)

Sensoria Analytics (06)

Talentcoin (06)

Videtics (06)

Kid’venture (05)

Couleur de l’espoir, le vert est aussi la tendance affichée des start-up du département des Bouches-du-Rhône. Six d’entre elles sont clairement engagées pour la transition écologique. Les start-up Maca (Véhicule volant à l’hydrogène) et Green System Automotives (conversion aux biocarburants pour deux-roues motorisés) conduisent des projets pour une mobilité moins polluante – Meteoptim (optimisation des installations solaires domestiques avec un boitier connecté), VH 93 (production d’énergie propre et stable à proximité de cours d’eau) et Quantia (récupération de chaleur des eaux usées de la douche capable de produire directement de l’eau chaude) travaillent pour l’économies d’énergie. Quant à la start-up Wecleen, elle s’active pour proposer un ménage 100% naturel avec un produit qui nettoie toutes les surfaces.

Malgré sa réputation de 1er salon mondial de l’innovation, le CES Las Vegas 2021 a perdu quelques candidats (notamment dans le Var) du fait de cette organisation 100% dématérialisée qui peut fragiliser les liens directs avec les clients, fournisseurs et investisseurs. Découvrez sur Gomet’ tout au long de la semaine, notre sélection de start-up provençales présentes au CES 2021 !

Liens utiles :



> [Start-up] Pépinière CleanTech : la génération qui veut changer le monde

> [Start-up] Les « cleantech » provençales en force au CES 2020

> [Start-up] DeNoize (Gardanne) primée au CES pour son procédé anti-bruit sur fenêtre

> Retrouvez l’actualité des précédentes éditions du CES dans les archives de Gomet’