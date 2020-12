Share on Facebook

Le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, a été élu ce lundi 21 décembre lors du premier conseil municipal de la journée. Contrairement à la séance à rallongesdu 4 juillet dernier, les affaires ont été cette fois rapidement expédiées. Le président de la séance Guy Teissier, doyen d’âge du conseil municipal, a demandé aux différents groupes quel était leur candidat. Seul le groupe du Printemps et celui de Samia Ghali ont annoncé leur soutien au 1er adjoint. Le groupe Une Volonté pour Marseille présidé par Catherine Pila (LR) a décidé de pas prendre part au vote et a quitté la séance (retransmise en vidéo sur le site de la ville) pour dénoncer la démission de Michèle Rubirola moins de six mois après son élection. Même réaction hostile du Rassemblement national qui n’a pas voté.

Benoît Payan l’a donc emporté avec 53 voix sur les 53 suffrages exprimés. Rappelons que la majorité au conseil municipal se situe 51 voix. La victoire à l’unanimité a été chaleureusement applaudie par les élus de gauche. Benoît Payan a ensuite reçu l’échappe tricolore des mains de Michèle Rubirola. Le 27e maire de la ville a ensuite pris la parole durant un discours d’investiture (voir l’intégralité ci-dessous) d’une dizaine de minutes durant lesquelles il a notamment rappelé l’engament « collectif » du Printemps marseillais pris devant les Marseillais. Benoît Payan a aussi évoqué à de nombreuses reprises la singularité de Marseille et cité en conclusion le romancier Jean-Claude Izzo : « Marseille appartient à ceux qui y vivent.» Après une suspension de séance, la séance a repris pour procéder à l’élection des adjoints.

