Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 7,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs Abonnements personnelsAbonnements professionnels Déjà abonné ? Connectez-vous.

Un centre de formation d’apprentis (CFA) dédié à la relation client va ouvrir ses portes ce mois-ci à Marseille. Géré par C3Paca, l’association regroupant les professionnels de ce secteur au niveau régional, il a pour but de former 150 étudiants par an en alternance via des programmes élaborés en fonction des besoins des entreprises. Dans…