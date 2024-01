Share on Facebook

Précédemment directeur Midi Provence de l’UFF (Union financière de France) depuis 12 ans à Marseille, Charles-Antoine Assailly a été promu en janvier directeur Provence Alpes Côte d’Azur de l’UFF, banque conseil en gestion de patrimoine, qu’il avait rejointe dès 1987.

Il est également directeur exécutif au Smuc Marseille Basketball, club de basket marseillais depuis 1928, annonçant plus de 500 licenciés et plus de 20 entraîneurs diplômés filière élite (Nationale féminine 2, Nationale masculine 2, Label club formateur 3 étoiles), après avoir dirigé Fos Provence Basket.

L’actualité des nominations métropolitaines et régionales à retrouver chaque semaine dans Gomet’ L’Hebdo