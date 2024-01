L’Essca est une vieille dame venue de l’Ouest. En 1909, le doyen de la faculté de droit de l’Université catholique de l’Ouest, Paul Baugas, fonde l’Ecole supérieure de commerce d’Angers. Passons vite sur un siècle de développements. En 2016, coup double : l’Essca pour « École supérieure des sciences commerciales d’Angers » est accréditée Equis, obtient le label EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général) et ouvre un campus à Aix-en-Provence.

Le groupe compte 10 sites d’études, avec près de 7 000 étudiants en formation initiale et continue et 500 professeurs et collaborateurs administratifs. Au statut associatif, il est administré par un conseil d’administration, composé de ses membres fondateurs l’Université catholique de l’Ouest, la Chambre de commerce et d’industrie, et le réseau des diplômés.

Essca à Aix : deux sites bientôt réunis

Le campus d’Aix est aujourd’hui divisé sur deux sites, entre l’avenue du Club hippique et un bâtiment de 1200 m2 route de Galice. L’Essca a besoin d’espaces et de réunir ses enseignements.

Le site actuel de l’Essca à Aix route de Galice (Crédit Gomet’)

La Caisse d’épargne est à la manœuvre pour ce projet sur la route de Galice du côté de Jas de Bouffane. La foncière de la Cepac (1) a acquis elle-même les murs en Vefa, en état futur d’achèvement, auprès de Cogedim et Spirit Provence en copromotion. Le campus développera une surface de 5,600 m2 en R + 3 et sera livré et mis en exploitation auprès de l’Essca en juin 2025.

Conçu par les architectes phocéens Rougerie + Tangram, le futur campus sera certifié HQE niveau excellent et labellisé E + C-niveau E3C. Des éléments structurels en bois sont intégréś dans la conception du bâtiment. Les planchers courants seront réalisés avec un système mixte de bois et de béton reliés entre eux par des connecteurs en acier ; des poteaux et des poutres en bois apparents viendront supporter les planchers intermédiaires. L’arrêt de bus est au pied de l’immeuble et une bretelle d’autoroute à seulement 200 m. Un parking et un local vélo complètent l’immeuble.

(1) Cepac Foncière est la société de détention patrimoniale d’actifs immobiliers et foncière privée, détenue par la Caisse d’Épargne Cepac.