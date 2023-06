Dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public (DSP) de gestion du Château de la Buzine (11e), la mairie de Marseille n’a pas reconduit l’association présidée par Nicolas Pagnol. La structure en était délégataire depuis cinq ans. Le Centre culturel ouvrier (CCO) va prendre la main sur l’exploitation de cet édifice emblématique du patrimoine provençal. L’idée étant d’en faire un centre d’éducation populaire par la culture. Le passage de flambeau sera acté au prochain conseil municipal, prévu le 30 juin.

Une décision notamment motivée par des considérations économiques que le petit-fils de l’écrivain Marcel Pagnol juge « incompréhensible », qualifiant « d’irréprochable » sa gestion du lieu. Amer, Nicolas Pagnol refuse même de devenir le président d’honneur du site. Un titre symbolique que souhaitait lui offrir la Ville en contrepartie. « Je ne serai pas un pot de fleurs ». Pour lui, le château de la Buzine, rendu célèbre par le roman Le château de ma mère, et l’histoire de Marcel Pagnol sont tout simplement « indissociables ».

Intervention de JM Coppola sur @francebleu . Je n’accepterai jamais d’être président d’honneur d’une association que je ne connais pas! Je ne serai pas un faire valoir, un pot de fleur dans le parc de la @labuzine — Nicolas Pagnol (@npagnol) June 19, 2023

« Viré » du château, comme il le répète dans la presse et sur twitter, Nicolas Pagnol veut rassembler pour faire front. Il a lancé à la mi-juin une pétition en ligne intitulée « Rendez Marcel Pagnol à la Buzine ! ». Et le manifeste fait mouche : plus de 36.000 personnes l’ont signé en date du mercredi 21 juin. Le président bénévole de l’association du château de la Buzine y fait son plaidoyer, assurant que « la fréquentation a été multipliée par huit en cinq ans, atteignant 80 000 visiteurs par an ». Il est selon lui « encore temps d’agir ».

Convaincu que « l’on cherche à détruire l’identité provençale » à travers ce changement de délégataire, le petit-fils Pagnol est soutenu dans son combat par plusieurs représentants politiques locaux – principalement des opposants au Printemps marseillais issus de Renaissance (ex-LREM), de la famille LR ou encore du Rassemblement national. Eux aussi partagent publiquement leur indignation, et montent au créneau sur les réseaux sociaux. De son côté, la mairie semble attendre que l’orage passe.

La droite locale donne l’assaut

Renaud Muselier « scandalisé », Sabrina Roubache « trahie »… À Marseille, la polémique autour de l’exploitation du château de la Buzine enfle, et se transforme peu à peu en bataille politique. La droite locale donne l’assaut sur Twitter. Florilège.

Scandalisé, comme tant de Marseillais, par le traitement réservé à Nicolas #Pagnol par la Ville @marseille. Le "Château de ma mère" n'est pas à #Marseille un lieu comme les autres, mais un site emblématique de notre culture, notre patrimoine !

Choix incompréhensible, illisible. pic.twitter.com/n8Jp8psqBV — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) June 15, 2023

Le maire de #Marseille veut transformer le « Château de ma mère », cher à Marcel #Pagnol et à tous les Provençaux, en maison de quartier pour faire plaisir à ses alliés communistes. Nous nous opposerons à ce copinage ! pic.twitter.com/JCGTmKUo57 — Franck Allisio (@franckallisio) June 16, 2023

Benoit Payan restera donc dans l’histoire de #Marseille comme le Maire qui a viré la famille #Pagnol du Château de la Buzine.

J’ai honte pour ma Ville 😢 https://t.co/XZ7Bd2xksc — Cédric DUDIEUZERE (@C_Dudieuzere) June 15, 2023

Pour les 50 ans de l’anniversaire de la mort de Marcel Pagnol en 2024, pour les 130 ans de l’anniversaire de sa naissance en 2025, un joli cadeau du #PrintempsMarseillais à la famille Pagnol: trahison de notre héritage provençal à tous. pic.twitter.com/FCEPsiF0A6 — Sabrina Agresti-Roubache (@SabrinaRoubache) June 17, 2023

J’apporte mon soutien plein et entier à Nicolas Pagnol.



Le mythique Château de ma mère, le Château de la Buzine a besoin de faire vivre l’héritage de Marcel Pagnol.



Ce lieu est l’histoire de notre Provence. https://t.co/ZKilxCNYiC — Martine Vassal (@MartineVassal) June 16, 2023

En voulant confier la délégation de service public du "Château de la Buzine" à #Marseille aux communistes, @BenoitPayan relance les purges communistes. Faire ce choix, c'est faire sortir Pagnol du Château de ma Mère. C'est inacceptable ! Les Marseillais doivent le savoir ! pic.twitter.com/V6fqSzd2aD — Valérie Boyer (@valerieboyer13) June 15, 2023

Expulser Pagnol de son château… Il fallait y penser. La #NupesMarseille a osé. C’est à cela qu’on les reconnaît. Il faut dire stop à leurs idées délirantes. Signez la pétition! https://t.co/QJDzbqPq90 — Pierre ROBIN (@RobinMarseille) June 15, 2023

