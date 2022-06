Share on Facebook

Selon l’Elysée, Elisabeth Borne a remis ce matin sa démission à Emmanuel Macron mais celui-ci l’a refusée « afin que le gouvernement reste à la tâche ». Le Président va mener « les consultations politiques nécessaires […] afin d’identifier les solutions constructives envisageables au service des Français » précise-t-on à l’Elysée.

A la suite de ce refus présidentiel, la Première ministre, élue difficilement députée du Calvados dimanche, va réunir son gouvernement ce mardi après-midi à Matignon, selon son entourage.

Même si elles ont été battues lors des élections et qu’elles seront bientôt contraintes à démissionner, Amélie de Montchalin (Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires), Brigitte Bourguignon (Ministre de la Santé) et Justine Bénin (Secrétaire d’État à la Mer) seront présentes lors de ce rendez-vous.

Au programme de la la réunion : « la situation politique mais aussi les chantiers d’urgence en cours ».

En sortant de la réunion des ministres, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a annoncé que la Première Ministre recevra « la semaine prochaine les présidents des groupes fraîchement élus à l’Assemblée nationale ». Elisabeth Borne est « au travail, elle prépare les prochains jours avec le gouvernement, l’ensemble des décrets que nous devons sortir », a-t-elle affirmé.

