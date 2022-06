Le service métropolitain de vélos en libre service, assuré depuis 2007 par JC Decaux avec l’offre “Le vélo”, va passer à l’électrique début 2023. Selon des sources concordantes, l’opérateur historique ne sera pas retenu dans la prochaine délégation de service public – qui court jusqu’en 2034. Le nouveau contrat prévoit notamment un doublement de la flotte métropolitaine, avec 2000 vélos à assistance électrique en libre service (VAELS) répartis sur 200 stations – contre 130 actuellement. Des quartiers supplémentaires seront ainsi couverts afin d’épouser plus fortement le tracé du métro et du tramway. L’année prochaine, tous les engins actuels vont être remplacés par des modèles électriques, et certaines stations seront modifiées. Le nom du service “Le vélo” devrait être maintenu.



La Métropole d’Aix-Marseille Provence, compétente sur le transport, a lancé un appel d’offres en février dernier. Elle s’apprête à communiquer le nom des deux nouveaux lauréats. Il s’agit selon nos informations de Fifteen, un opérateur français né de l’acquisition de Zoov par Smoove – l’entreprise derrière le Velib’ parisien – et Inurba Mobility (ex-CityBikeGlobal), une société barcelonaise, filiale de Moventia, déjà implantée à Clermont-Ferrand. Mais les deux délégataires auront un rôle bien différent. Fifteen sera le fournisseur ; la société va construire les 2000 vélos électriques et mettre à niveau les stations, tandis que Inurba assumera la maintenance de la flotte et les abonnements – le marché est estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Il faudra cohabiter avec la flotte municipale de vélos électriques

À Marseille, la mairie dispose elle aussi d’une flotte de 2000 VAELS, mais sans station – les opérateurs Dott et Lime en déploient 1000 chacun. Mais selon Caroline Van Renterghem, directrice des affaires publiques de Fifteen, « ce n’est pas la même cible ». Elle décrit l’offre municipale comme étant « principalement destinée aux touristes », et ajoute : « il faut être très riche pour se déplacer en (vélo) Lime chaque jour de l’année ». Pour rappel, la société américaine, implantée à Marseille depuis mai 2021, propose un forfait de 39,99 euros au mois, contre 24,99 euros pour Dott. Concernant l’offre métropolitaine, le service “Le vélo” coûte actuellement cinq euros par an, et un euro seulement pour les abonnés RTM. Il est cependant fort probable que les tarifs augmentent dans le cadre de la nouvelle délégation de service publique – les engins passant à l’électrique début 2023.

